La stagione primaverile sta finendo per lasciare il posto all’estate e tutti si stanno adoperando per fare il cambio di stagione. È ora di mettere da parte anfibi, stivali, scarpe in camoscio e in pelle per passeggiare con i sandali e le sneakers. Le scarpe sono la passione di uomini e donne. Ne compriamo a quantità e le nostre scarpiere ormai non ne possono più, perché non ce la facciamo a buttare neanche quelle vecchie e usurate. Effettivamente dopo aver letto questo articolo, scopriremo che non c’è bisogno di buttare le scarpe vecchie poiché è possibile dargli una nuova vita. Basta solo un po’ di fantasia.

Se le scarpe sono rotte, consigliamo di portarle da un abile calzolaio. Se sono usurate le rinnoveremo, da sembrare completamente nuove, e così risparmieremo sugli acquisti.

Ecco perché tutti stanno mettendo la carta di giornale sopra le scarpe vecchie per risparmiare sugli acquisti

Perché comprare delle scarpe nuove se già le abbiamo a casa?

Armiamoci di una bella carta di giornale, di riviste, di illustrazioni colorate e fantasiose, di spartiti, di tanta colla vinilica e a caldo. Basta il découpage per risolvere il problema delle scarpe vecchie!

Per prima cosa puliamo le scarpe e asciughiamole con un panno morbido. Se ci sono delle parti che non vogliamo trasformare, meglio mettere dello scotch protettivo.

Possiamo tagliare i fogli in strisce di diversa lunghezza che siano spesse ameno 1,3 cm, oppure in forme geometriche come quadrati e rettangoli. Spargiamo la scarpa di colla vinilica diluita e stendiamo la carta sulla scarpa. Attendiamo che si asciughi per poi passare di nuovo la colla. Quando si sarà asciugata bene, dobbiamo passare il prodotto più importante: la vernice per découpage. Questa è essenziale perché dona lucentezza e resistenza alla nostra creazione. Ecco perché tutti stanno mettendo la carta di giornale sopra le scarpe vecchie per risparmiare sugli acquisti.

Decorazioni sulle scarpe vecchie

Oltre ai fogli di giornale, possiamo dare nuova vita alle scarpe vecchie decorandole con glitter, paillettes, borchie e così via con la colla a caldo. Si possono attaccare anche strisce di stoffa personalizzate, per esempio quelle che si usano per le giacche.

