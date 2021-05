Ecco perché tutti stanno mettendo delle capsule sul viso e il motivo è davvero sorprendente e non è quello a cui si potrebbe pensare.

Una pelle rimpolpata, tonica ed elastica è segno di benessere. Quando siamo stressati, infatti, la nostra pelle ne risente molto. Appare secca, di un colore diverso e con i brufoli. Non sembra, eppure lo stress porta con sé tantissimi effetti negativi che possono ostacolare tutte le nostre cure. Esso, inoltre, contribuisce in parte all’invecchiamento cellulare ed è per questo che la pelle appare spenta.

Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo parlato precedentemente dei consigli per fare delle maschere fai da te 100% naturali per ringiovanire il viso. In questo articolo parleremo di un rimedio che sta spopolando anche tra i vip. Ecco perché tutti stanno mettendo delle capsule sul viso e il motivo è davvero sorprendente e non è quello a cui si potrebbe pensare.

Il retinolo in capsule

Per contrastare l’invecchiamento cellulare e i segnali del tempo il retinolo è un ottimo alleato. Il retinolo è la forma alcolica della vitamina A. I massimi esperti di beauty e skincare hanno prodotto il retinolo sotto forma di capsule da aprire e mettere sul viso. Così facendo si promuoverà la rigenerazione delle cellule per dare al viso un aspetto levigato, riposato e luminoso. Inoltre, è ottimo anche contro i brufoli poiché tiene sotto controllo la produzione di sebo e ha una forte funzione antiossidante.

Il retinolo e la bava di lumaca hanno caratteristiche e funzioni molto simili. Entrambi infatti incitano la produzione di elastina e collagene per rendere la pelle visibilmente più elastica e morbida, anche al tatto.

Il retinolo funziona se usato bene e con moderazione, evitando così degli spiacevoli inconvenienti in caso di uso eccessivo. Infatti si consiglia di spalmare una crema idratante dopo il trattamento.

In ogni caso, consigliamo di rivolgersi al medico di fiducia o al farmacista per delle consultazioni in merito alla propria pelle.