Uno dei prodotti di bellezza tra i più diffusi nelle case è sicuramente il balsamo per capelli. Il balsamo, infatti, usato dopo lo shampoo aiuta a nutrire i capelli rendendoli morbidi e setosi.

Tuttavia, spesso utilizzato solo al momento del lavaggio della chioma, il balsamo ha delle incredibili proprietà che lo rendono utile anche in altri ambiti.

Infatti, questo prodotto potrà essere utilizzato per risolvere vari problemi casalinghi.

È proprio vero che quasi nessuno conosce i sorprendenti usi alternativi di questo diffusissimo prodotto.

Sgorgare il lavandino

Nel caso di ingorghi non eccessivamente difficili sarà possibile utilizzare del balsamo per capelli al posto di prodotti specifici per sgorgare.

Infatti, prima di utilizzare prodotti chimici che potrebbero rovinare i tubi sarebbe meglio provare con questo metodo alternativo.

Dopo averne versato un po’ nel lavandino otturato lasciarlo agire per qualche minuto, se necessario anche per più tempo, poi fare scorrere acqua bollente.

Nel caso di scarichi non eccessivamente intasati il risultato sarà sorprendente!

Ecco perché tutti stanno mettendo del balsamo per capelli nel lavandino. Ma il balsamo per capelli ha anche altre utilità poco conosciute ai più tra cui quelle che elencheremo in seguito.

Districare le zip

Provare per credere. Utilizzare una noce di balsamo per capelli sulle cerniere incastrate di jeans, cappotti o borse risolverà rapidamente la situazione.

Capi infeltriti

Un altro incredibile utilizzo di questo prodotto è il lavaggio dei capi d’abbigliamento. Nei lavaggi a mano potrà tranquillamente sostituire il detersivo, specialmente nel caso di capi delicati.

Usato insieme a dell’acqua tiepida sarà perfetto per pulire e profumare il capo. Se si hanno dei maglioni infeltriti, invece, dovranno essere messi a mollo per circa un’ora insieme a due cucchiai di balsamo. Stenderli senza risciacquare.

Piante a foglie larghe

Per pulire le foglie impolverate delle piante a foglie larghe come orchidee o ficus sarà perfetto utilizzare uno straccio imbevuto di acqua e balsamo.

Le foglie torneranno a risplendere!

Lucidare le scarpe e borse in pelle

Il balsamo sarà perfetto, poi, per lucidare scarpe e borse in pelle che hanno perso colore a causa del tempo o per il troppo utilizzo.

Passare un panno inumidito su delle borse o delle scarpe per farle tornare come nuove, strofinare fino a completo assorbimento.

Ecco, quindi, perché tutti stanno mettendo del balsamo per capelli nel lavandino ma non solo!