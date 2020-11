Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Man mano che gli anni passano e la vita va avanti tutti prima o poi si rendono conto dell’immenso valore che deve essere dato al tempo. Può sembrare scontato dirlo ma la vita è una sola e bisogna saper trascorrere a pieno il tempo che ci è dato a disposizione.

Anche se di solito questi discorsi vengono associati ad importanti pensieri filosofici, dovrebbe essere invece una teoria da tenere presente nella vita di tutti i giorni. Se una persona dovesse calcolare le ore che vengono impiegate nella cura della persona, ad esempio, rimarrebbe sorpreso dal risultato.

Risparmiare tempo e soldi

Ogni giorno, infatti, si passano diversi minuti a curare il proprio fisico. Così come sono tanti i minuti al giorno che si impiegano, ad esempio, per le faccende domestiche. Per risparmiare tempo prezioso, e in alcuni casi anche denaro, è utile conoscere dei metodi che rendano più veloci queste operazioni necessarie. Da come evitare errori durante il bucato a come utilizzare al meglio gli elettrodomestici, i metodi sono tanti.

Conoscendoli si potranno portare a casa risultati migliori impiegandoci la metà del tempo. La prima cosa da sapere al riguardo è che un oggetto, qualsiasi esso sia, possiede più funzioni di quello per cui lo abbiamo comprato. Un microonde è in grado di spremere un agrume, ad esempio. E uno smalto può far molto di più che rendere belle le unghie.

Infatti ecco perché tutti stanno iniziando a passare lo smalto trasparente sui bottoni.

Mai più bottoni persi

Capita spesso che un bottone della propria camicia preferita, o di una giacca, si sfili e si perda. Ricucirlo potrebbe rappresentare una perdita tempo, peggio ancora se ci si deve rivolgere a una sarta.

Esiste, tuttavia, un metodo per prevenire questo inconveniente. Lo smalto infatti, passandolo sui bottoni, ha la capacità di rafforzare il legame tra questi ultimi e il filo dell’abito che li tiene.

Ovviamente trasparente, per rimanere invisibile, applicando lo smalto ci si assicurerà che i bottoni rimangano attaccati e non sfilino. E ciò anche se l’abito viene indossato spesso.

Per tutti i curiosi, dunque, ecco svelato perché tutti stanno iniziando a passare lo smalto trasparente sui bottoni.