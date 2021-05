Dormire è quanto di più bello e rilassante ci sia nella nostra vita. I dormiglioni lo sanno, un sonno lungo e ristoratore fornisce la giusta energia per affrontare la giornata.

In un precedente articolo (link qui) abbiamo parlato delle conseguenze sul nostro corpo di un sonno ridotto e insufficiente. Irritabilità, mancanza di concentrazione, aumento dell’appetito sono soltanto alcuni tra i più fastidiosi e soprattutto insidiosi effetti negativi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Tuttavia, è importante non concentrarsi soltanto sulla quantità del sonno, ma anche sulla sua qualità. Dormire male infatti comporta gli stessi inconvenienti di dormire poco, se non addirittura peggiori. Ecco perché dovremmo fare attenzione a come riposiamo e far caso sia all’ambiente che alla posizione che assumiamo. Ma c’è qualcosa in noi, o meglio sul nostro viso, che dimostra palesemente che dovremmo cambiare qualcosa nel nostro modo di dormire. Scopriamo di cosa si tratta.

Gli occhi parlano

I segni di un cattivo sonno si trovano sul viso, precisamente nella zona perioculare. Che derivino da notti balorde o da altre e svariate ragioni poco importa, ciò che conta è che gli occhi parlano. Ed anche in questo caso saranno gli occhi a dirci quando è arrivato il momento di cambiare le nostre abitudini notturne.

Infatti, gli esperti hanno dimostrato che le borse sotto gli occhi possono dipendere dalla posizione supina del corpo. Quando siamo sdraiati il sangue tende a confluire verso la nostra testa e i liquidi si raccolgono sotto gli occhi. Questi liquidi rientrano normalmente in circolo nel momento in cui ci mettiamo in piedi, ma potrebbe anche verificarsi un ristagno che genera, appunto, le borse.

E non è tutto. Studi scientifici sottolineano che è più facile che ciò accada se si dorme con un cuscino troppo basso.

Ecco perché tutti stanno dormendo con due cuscini al posto di uno

Va da sé che il rimedio è quello di utilizzare due cuscini o di cambiare il nostro con uno più alto. Molte persone preferiscono usarne due che hanno già in casa perché si sono abituati a quella tipologia, ma si tratta semplicemente di una scelta personale. Dopo aver modificato questa piccola abitudine notturna, noi della Redazione vogliamo dare un altro piccolo suggerimento. Per un sonno ristoratore è necessario creare la giusta atmosfera. Luci basse o totalmente assenti e lenzuola pulite e confortevoli sono fondamentali per un corretto riposo.

Ecco perché tutti stanno dormendo con due cuscini al posto di uno ed ecco finalmente come dormire nel modo migliore.