Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Conoscere i segreti del risparmio può essere veramente utile. Oltre che in ambito economico, è molto importante saper risparmiare anche in altre situazioni. Se ci soffermiamo un attimo a pensare infatti, scopriremo che ogni giorno dentro casa sprechiamo tantissime cose. Dal buttare subito un rasoio ormai rovinato all’utilizzare il forno a microonde solamente per riscaldare, la lista è lunga. Risulta molto importante infatti conoscere la multifunzionalità degli elettrodomestici che decorano la nostra casa. Come è altrettanto importante conoscere i modi in cui si possono riutilizzare moltissimi scarti in cucina. A tal proposito tra poco sveleremo un metodo incredibile che lascerà tutti a bocca aperta.

Mai buttare le bucce

Negli ultimi tempi, anche a causa della quarantena, moltissime persone si sono avvicinate al mondo della cucina. Grazie ai tanti programmi presentati da chef presenti in televisione, sono tanti quelli che hanno voluto provare a cucinare ricette innovative e gustose. Nel momento in cui si termina di preparare un piatto però, si tende solitamente a buttare tutti gli avanzi che non ci sono serviti. In molti casi però si tratta di un errore. Tra poco sveleremo il perché.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Prendiamo ad esempio le bucce di frutti e ortaggi. Una volta sbucciata l’arancia o la patata, d’istinto ci sbarazziamo degli scarti, e dunque delle bucce. Eppure quest’ultime contengono moltissime proprietà, ed esistono tanti modi in cui possono essere riutilizzate. Infatti ecco perché tutti stanno conservando le bucce di patate per riutilizzarle in questo modo.

L’infuso con proprietà diuretiche

Le bucce di patate possiedono delle proprietà diuretiche. In parole povere, aiutano ad andare in bagno. Proprio per questo possono essere utilizzate per combattere la ritenzione idrica, e tanti alti disturbi. Vi sono molti modi per poterne beneficiare. Oggi vogliamo parlare della possibilità di preparare un infuso. Infatti facendo bollire le bucce di patate, e dunque avendole fatte sterilizzare, le potremo versare in un pentolino con dell’acqua calda. Dopo qualche minuto, basterà filtrare l’infuso e berlo ancora caldo. Questo rimedio della nonna è utilizzato da moltissime persone, tutte soddisfatte del risultato. Provare per credere. Dunque ecco perché tutti stanno conservando le bucce di patate per riutilizzarle in questo modo.