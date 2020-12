Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Potremmo stupirci dal conoscere quanti benefici può donare un oggetto presente in casa, come un elettrodomestico ad esempio. Sono molti infatti a possedere moltissimi oggetti senza sapere che, in realtà, questi possono fare molto di più del motivo per cui sono stati acquistati. Dai mille utilizzi che si possono fare del microonde a quelli del rasoio, la lista è veramente lunga. Conoscerli è molto utile per risparmiare tempo e per poter risolvere diversi inconvenienti senza dover affidarsi ad altre persone o, ad esempio, ad altri prodotti. Lo stesso discorso vale con le proprietà e le utilità che presentano alcuni cibi. Molti alimenti, o componenti di quest’ultimi, possono donarci benefici inaspettati e che non conosciamo. Tra poco infatti sveleremo una proprietà della banana che in pochissimi conoscono.

I rimedi della nonna

Molti di noi hanno avuto la fortuna di avere una nonna che ha insegnato loro molti dei rimedi naturali di cui era a conoscenza. Conoscere questi rimedi è molto utile per curare disturbi non seri e che non hanno bisogno dell’assunzione di un farmaco per togliere il disturbo.

Infatti per risolvere moltissimi problemi legati soprattutto a dolori muscolari, o emicrania, possiamo fare affidamento su elementi presenti già in casa nostra. In particolare la verdura e la frutta donano moltissimi benefici in grado di sconfiggere i disturbi lievi. Quello che stiamo per presentare è veramente sconvolgente. Dunque ecco perché tutti stanno conservando le bucce di banana per usarle in questo modo.

Le proprietà del magnesio

Sembra incredibile ma questo rimedio naturale funziona davvero. Sono in molti infatti a consigliare di non buttare le bucce di banana una volta sbucciato il frutto. Si consiglia di conservarle perché, nel momento in cui insorge un mal di testa, posizionando le bucce sopra la testa lo allontaneremo. Questo succede perché all’interno del frutto, ma nella buccia soprattutto, risiede una grande quantità di magnesio. Il magnesio infatti è un potente analgesico naturale.

Non a caso dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo si consiglia di mangiare una banana per scongiurare gli effetti della sbornia. Anche mettendo per qualche minuto la buccia in fronte, la regola resta valida. Sebbene non sia stato provato scientificamente, sono in tanti a testimoniare che effettivamente funziona. Provare per credere. Dunque ecco perché tutti stanno conservando le bucce di banana per usarle in questo modo.