La pizza è davvero l’orgoglio degli italiani. Insomma, si tratta di uno dei capisaldi della nostra cultura. Con l’arte, la letteratura, la musica, la pasta, il caffè e tante altre cose. La pizza è nella lista dei nostri biglietti da visita. E anche se tutti cercano di replicarla, come si mangia in Italia, la pizza non si mangia da nessun’altra parte. E la cosa fantastica è che possiamo sperimentare e crearne sempre di nuove. Proprio come sta succedendo in questo caso. Ecco perché tutti quanti ora vogliono cucinare la pizza in questo modo. Continua a leggere e scoprirai il motivo!

Che cosa ha di tanto speciale questa pizza che tutti vorrebbero saper cucinare? Beh, ce lo spiega il rinomatissimo chef Adam Kenworthy. Il segreto di questa ricetta è tutto nell’impasto. E questo semplice trucco darà vita a un piatto vegano, salutare e nutriente. In pratica, basterà fare un impasto a base di verdura. E il processo è davvero semplice. Sarà sufficiente mettere la testa di un cavolfiore nel processore del cibo. Ora, basterà mescolarla con della farina di mandorle. E fate attenzione che sia senza glutine! E adesso il tocco finale: un po’ di olio d’oliva. Ed ecco che l’impasto è pronto per essere messo in forno. Insomma, una ricetta semplicissima per un piatto salutare e gustoso!

E per il condimento?

L’aspetto ancora più bello di questa pizza, è che il condimento lo potete scegliere voi in totale libertà! Secondo lo chef Kenworthy, l’abbinamento migliore sarebbe composto da alcuni ingredienti in particolare. E stiamo parlando di funghi, zucca e pesto. Ma voi potete seguire il vostro gusto. Quindi cercate gli alimenti che più vi piacciono. E cercate di dar vita al condimento più originale che ci sia! Qui siete liberi! E chissà che la vostra pizza non diventi la migliore sulla piazza!