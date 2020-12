Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La buccia dell’ananas è sempre poco considerata. Il delizioso frutto tropicale viene di solito sbucciato a spicchi come un arancio. O privato della profumata buccia a colpi di coltello, come se si dovesse pulirlo con un machete sull’Isola dei Famosi.

La polpa dell’ananas la gustiamo in macedonia con pesche o amarene sciroppate. Oppure da sola, a cubetti, con un goccio di porto. Se, invece, l’ananas lo tagliamo semplicemente a metà, per il lungo, e lo svuotiamo della polpa, con un pò di pazienza, possiamo utilizzare la buccia, e il succo che fuoriesce, per preparare anche un piatto di mezzo da leccarsi i baffi. Quando non siamo a dieta, naturalmente. Gli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa spiegano come. Ecco perché tutti ora tagliano l’ananas senza rompere la buccia.

Dalla Cina con agrodolce

Si chiama “gu lu ròu” la ricetta della cucina cinese del maiale in agrodolce, che richiede proprio la buccia di mezzo ananas svuotato della polpa.

Per prepararla occorrono 500 grammi di lonza di maiale, un peperone dolce, una cipolla, 100 grammi di succo di ananas e qualche pezzetto di ananas fresco. E ancora tre cucchiai di fecola di patate, olio per friggere, due uova, un pizzico di bicarbonato di soda, un cucchiaino di dado, un cucchiaino di sale. Infine, un cucchiaio e mezzo di aceto, due cucchiai di ketchup, un cucchiaino di salsa worchester, cinque cucchiai di zucchero, un cucchiaino di salsa di soia scura.

Tagliare a pezzetti la lonza di maiale, a listerelle peperone e cipolla e metterli a bagno nel succo di ananas, con qualche pezzetto del frutto.

Sbattere le uova con acqua, bicarbonato, mezzo cucchiaio di dado, un pizzico di zucchero e il sale. Immergervi la carne, per un attimo, e poi passarla nella fecola per saltarla nel wok con olio caldo per due minuti, insieme con peperone e cipolla. Estrarli e scolarli.

Mettere nel wok un goccio d’olio, unire aceto, ketchup, la worchester, lo zucchero, la soia, il succo d’ananas e il dado. Mescolare bene, unire un pizzico di fecola in acqua, se serve. Mettere nella salsa carne verdura e pezzetti d’ananas, mescolare accuratamente. Servire nel mezzo ananas svuotato, mettendo in evidenza i colori del piatto.