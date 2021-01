Ecco perché tutti ora stanno tenendo una bietola sul comodino

La bietola da coste è quotidianamente sulla nostra tavola invernale. Amatissima per la velocità di cottura e la sua versatilità in cucina, era già utilizzata a Cicerone, che la chiamava beta.

Ormai la bietola non cresce più in modo spontaneo. Si trova solo coltivata. Il raccolto in Italia è a fine agosto. Dunque, attualmente ci arrivano esemplari da coltivazioni estere o di serra. Gli esperti di Beauty di ProiezionidiBorsa spiegano perché tutti ora stanno tenendo una bietola sul comodino.

La bietola da zucchero è detta “altissima”

Ecco perché tutti stanno tenendo una bietola sul comodino. La bietola da coste è più piccola della bietola da zucchero, che è una pianta alta anche più di un metro, con radici dure e bianche, contenenti circa il 18% di saccarosio.

Da queste radici viene estratto quello che conosciamo come zucchero bianco. La bietola da coste è più alta, invece, della bietola rossa, che si presenta con radici a forma di trottola, color rosso vino. Le foglie sono percorse da venature rossastre.

Le proprietà curative

La bietola rossa è energetica, digestiva, nutritiva, remineralizzante. La bietola da coste, invece, cura l’anemia, è energetica, diuretica e rinfrescante.

Come tutte le varietà di bietola, anche quella a coste è controindicata per i diabetici. La bietola da coste si può utilizzare per fare impacchi e cataplasmi da uso esterno. Per lenire infiammazioni, scottature, ascessi e altre reazioni epidermiche.

Della bietola a coste si utilizzano principalmente le foglie e le radici. Servono per realizzare cosmetici freschi, da usare prima di coricarsi, quando si sta per stendere la crema da notte.

Le foglie possono essere utilizzate per preparare una buona maschera di bellezza, emolliente e rinfrescante. Si trita finemente la parte verde delle foglie. Uniamo ora un po’ di olio di mandorle dolci e applichiamo subito l’impasto così ottenuto sul viso. Si resta distesi per venti minuti mentre la maschera dispiega tutte le sue proprietà emollienti e poi si sciacqua.