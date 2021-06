Con l’arrivo dell’estate non dobbiamo solo risolvere il problema del caldo ma anche quello di evitare che gli insetti entrino in casa.

Infatti con le finestre aperte è facile che zanzare, vespe ma anche piccoli serpentelli e lucertole vengano a farci visita.

Chi ha una casa in campagna è consapevole di dovere condividere lo spazio e convivere con questi insetti e animaletti.

Un animaletto molto temuto

Ci sono dei piccoli animaletti che proprio non vorremmo trovare dentro casa. Lunghi solo un paio di centimetri ma che incutono molta paura. Sono gli scorpioni, caratterizzati da un corpo allungato e da una coda che termina con un pungiglione.

Si nutrono di insetti e utilizzano il loro aculeo velenoso come arma di difesa.

Amano gli ambienti umidi e il buio, infatti è molto probabile trovarli nelle cantine, ma anche nelle case che hanno questo problema. Per allontanarli, è bene areare sempre la casa e creare un ambiente poco accogliente.

Gli scorpioni sono animaletti molto piccoli e possono facilmente entrare in casa attraverso delle piccole fessure. Per mettere al sicuro la nostra abitazione sarebbe opportuno chiudere le crepe nei muri e controllare i battiscopa. Assicurarsi anche che le porte si chiudano perfettamente e che non ci siano buchi da dove gli scorpioni possano entrare.

Ecco perché tutti dovremmo avere della lavanda in giardino per risolvere questo pericoloso problema

Per allontanare gli scorpioni, possiamo utilizzare dei rimedi chimici. Ma ricordiamo che questi possono danneggiare la salute e inquinare l’ambiente circostante.

Meglio un vecchio e utile rimedio della nonna.

Una pianta che proprio non piace allo scorpione è la lavanda. Una pianta erbacea dai bellissimi colori e dal profumo meraviglioso.

Proprio questo profumo intenso è estremamente sgradito a questi animaletti. Possiamo piantare la lavanda in giardino o in prossimità delle finestre o della porta di casa.

Possiamo utilizzare anche dei sacchettini di lavanda secca da posizionare sui davanzali delle finestre.

Quindi ecco perché tutti dovremmo avere della lavanda in giardino per risolvere questo pericoloso problema.

Approfondimento

