Un perfetto casco di banane sullo scaffale di certo attira l’occhio. Ma non sempre è la scelta migliore. Lo svela un recente studio della Karlstad University, in Svezia. Ecco perché tutti dovrebbero comprare le banane rimaste singole al supermercato ed evitare un errore molto comune.

Perché un perfetto casco di banane non sempre è la scelta migliore

Gli esperti della Karlstad University, in Svezia, hanno analizzato qual è il cibo più sprecato al supermercato. Ovvero, quali sono i prodotti buttati via ancora prima di raggiungere le case dei consumatori. In cima alla lista ci sono le banane.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Il motivo è che le persone sono molto esigenti per quanto riguarda l’aspetto di questo frutto. Tendono a preferire le banane perfettamente gialle e raggruppate. Quasi nessuno sceglie quelle rimaste sole. Così, queste vengono spesso buttate via. Eppure non hanno nulla che non va!

Ecco perché tutti dovrebbero comprare le banane rimaste singole al supermercato ed evitare un errore molto comune, ovvero scegliere solo la frutta “perfetta”. È un trucchetto veramente semplice e a costo zero per ridurre lo spreco alimentare. E contribuire, così, ad aiutare il pianeta.

Quando preferire quelle troppo mature

Un altro motivo per cui i consumatori ignorano alcune banane è l’aspetto troppo maturo. Nessuno acquista le banane che iniziano a tendere al marrone. Eppure queste sono preferibili in alcuni casi.

Innanzitutto, sono perfette per chi ha difficoltà a digerire. Infatti, l’amido contenuto nelle banane si trasforma in saccarosio, glucosio e fruttosio man mano che il frutto matura. Questi zuccheri semplici sono più facili da processare per l’apparato digerente.

In secondo luogo, le banane mature contengono più sostanze antiossidanti. Infine, sempre le banane mature, essendo più dolci, sono perfette per cucinare. Un altro trucco per evitare gli sprechi, infatti, è cimentarsi in ricette con i prodotti avanzati.

Per esempio, i fondi di caffè possono diventare un dolce goloso ed economico. Ma anche le banane ormai marroni si prestano a preparazioni da acquolina in bocca. Come il banana bread, perfetto per colazione. Insomma, non c’è motivo di scegliere le banane solo in base all’aspetto!