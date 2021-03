Un fiore sobrio e dal colore meraviglioso, famoso per rinascere dal fango e quindi simbolo di forza e resilienza. Si tratta del fiore di loto ed ecco perché tutti desiderano questa pianta dal fiore delicato ed elegante. Oggi è possibile coltivarla anche in tazze da cappuccino o posizionare questa pianta acquatica sotto un pergolato, in piccoli vasi. Ecco cosa sapere sulla pianta di loto, il fiore che rinasce come una fenice.

Un meraviglioso fiore

Le striature di questo fiore raggiungono combinazioni meravigliose. Bianco, rosa oppure viola, questo fiore acquatico è piuttosto semplice da coltivare, con le dovute accortezze che la redazione di ProiezionidiBorsa intende illustrare.

Esso appartiene alle Nelumbonaceae e cresce principalmente in Asia e America del Sud. In molti lo hanno visto galleggiare sulla superficie di piccoli stagni, ma in quanti sanno che è possibile coltivarlo a casa?

Coltivazione del fiore di loto

Questo fiore è simbolo di rinascita e incanta per la sua bellezza resistente, ecco perché tutti desiderano questa pianta dal fiore delicato ed elegante. Ma come coltivare il fiore di loto? La principale accortezza è quella d’individuare un luogo assai luminoso, poiché questo fiore desidera tante ore di luce solare.

È preferibile che il luogo scelto sia sufficientemente caldo, ma il loto è un fiore che riesce a superare bene anche gli inverni più freddi. La pianta del loto predilige un terreno argilloso e annaffiature costanti, a intervalli di circa 3 giorni durante la primavera.

È fondamentale mantenere il terreno sempre umido, poiché questa caratteristica è vitale per le piante acquatiche. La coltivazione in vaso è piuttosto semplice e non richiede potature. Per l’eventuale presenza di parassiti, la Redazione rimanda a quanto detto in questo articolo.

Microfiore di loto o microloto

Molti non sanno che proviene dalla Cina una varietà di loto minuscola, modificata geneticamente per rimanere di minime dimensioni. Questo è il microloto, che è possibile coltivare addirittura in tazze da cappuccino o in vasi di massimo 20 centimetri.

Il microloto è perfetto per una collocazione in vaso su un tavolo all’esterno e può rappresentare un bellissimo centrotavola durante un pranzo in giardino. Oggi è possibile acquistare il microloto in vivaio oppure online.