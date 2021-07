Trascorriamo molto tempo in auto, soprattutto se pendolari, e in città il traffico può essere molto intenso e congestionato. Trovare parcheggio a volte sembra impossibile e il tempo perso nella ricerca lo recuperiamo muovendoci di fretta. Inoltre, quando conosciamo molto bene le strade che percorriamo in auto, spesso abbiamo un calo di attenzione. Quando siamo seduti al posto di guida e dobbiamo scendere dall’auto, oltretutto, apriamo la portiera con la mano sinistra. Così mettiamo a rischio di lesioni noi stessi e gli altri. Ecco perché tutti aprono lo sportello dell’auto con la mano destra quando sono al posto di guida.

Il fenomeno del dooring

Il gesto di aprire con la mano sinistra la portiera della macchina è automatico. In fondo la mano sinistra è quella più’ vicino alla maniglia. L’azione che compiamo, però, non ci obbliga a guardare a sinistra, quindi è molto improbabile accorgersi di biciclette o auto che si avvicinano rapidamente alla nostra sinistra. Usare la mano sinistra per aprire la portiera dell’auto sul lato sinistro aumenta il rischio di incidenti cosiddetti “dooring”. È il fenomeno secondo il quale un ciclista che si avvicina all’auto viene colpito da una portiera che si apre.

Ecco perché tutti aprono lo sportello dell’auto con la mano destra quando sono al posto di guida

Se apriamo la portiera del posto alla guida con la mano destra, siamo costretti a ruotare il busto e la testa verso sinistra. La strada appena percorsa entra, in questo modo, nel nostro campo visivo. È più probabile così accorgersi di una bicicletta (un monopattino, una moto oppure un’altra auto) che si avvicina sulla sinistra. Questi incidenti possono provocare gravi lesioni ai malcapitati, in alcuni casi anche la morte. Aprire quindi la portiera con la mano destra può davvero salvare la vita di un motociclista.

E per i passeggeri?

Il trucco è usare la mano più lontana dalla portiera per garantire la rotazione della parte superiore del corpo. Quindi, se siamo dal lato del passeggero, usiamo semplicemente la mano sinistra invece della destra.

In Olanda, il metodo insegnato alla scuola guida, in uso da decenni, funziona ed è molto efficace. Adottarlo tutti sarebbe espressione di una buona educazione stradale.