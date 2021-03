È importante circondarsi di determinati colori per vivere meglio. Secondo la cromoterapia, infatti, i colori esercitano un’azione importante sia sul corpo, sia sulla mente dell’uomo. Sebbene per molti sia paragonabile ad una medicina alternativa, noi siamo certi che almeno si possano trarre dei benefici. Ecco perché tenere questi colori in casa ci fa stare meglio: vediamo insieme quali.

Le origini storico-culturali

Secondo la cromoterapia, i colori sono associati alle caratteristiche dell’individuo. La stessa medicina ayurvedica originaria dell’India sostiene che i colori influenzano l’equilibrio dei chakra. I chakra sono i centri di energia (sono 7) associati alle principali ghiandole del corpo. Anche gli antichi egizi credevano che i colori potessero influenzare la nostra psiche e, in diverse altre culture, determinati colori hanno significati precisi. Così come per l’abbigliamento, possiamo mettere in pratica una sorta di cromoterapia domestica secondo la quale vivere in un ambiente colorato può aiutare a combattere lo stress. Ecco perché tenere questi colori in casa ci fa stare meglio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Blu

Il colore blu trasmette una sensazione di serenità e concentrazione, in qualsiasi sua tonalità. Esso, inoltre, favorisce le connessioni interpersonali all’interno dell’ambiente domestico. Ecco perché è importante avere in casa questo colore, ma non solo: esso emana energia positiva, specialmente se stiamo vivendo un periodo di particolare stress.

Il colore verde

Il verde è il colore del rinnovamento e della rigenerazione. Infatti, questo colore ci regala equilibrio e serenità (si pensi al fatto che questo colore lo possiamo trovare spesso in cliniche ed ospedali). Se usato in camera da letto, può regalare un clima confortevole e rilassante.

Giallo

Il giallo è il colore della felicità e del divertimento. È anche il colore della luce ed è capace di favorire e stimolare la creatività e la fantasia. Per questo motivo, spesso è utilizzato all’interno degli uffici o per rallegrare le camere dei bambini.

Rosso

Il rosso è il colore del fuoco, ovvero simbolo di energia e carica vitale. Specialmente sui toni del bordeaux, rappresenta eleganza e raffinatezza regalando all’ambiente domestico un carattere deciso. Sconsigliamo di usarlo per le camere da letto, perché potrebbe essere eccessivamente stimolante. Invece, questo colore è perfetto nella zona giorno o per dare quel tocco in più ad un bagno che ci regalerà energia e gioia di vivere.

Approfondimento

Che stress! Ecco come combatterlo e sconfiggerlo con i chakra