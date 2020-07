Ecco perché tenere in bagno un flacone spray con acqua e aceto.

Le pulizie di casa richiedono molto tempo e di solito non sono la nostra attività preferita.

Farle ogni giorno è per molti una tortura, la giornata è talmente piena di impegni che incastrare anche le faccende domestiche sembra impossibile.

Però se releghiamo tutte queste attività solo a un giorno alla settimana, quel momento sarà pesantissimo e ci occuperà un’enormità di tempo.

L’ideale è trovare una via di mezzo tra costanza e disciplina, che permettono di non far accumulare lo sporco, e la difesa del nostro tempo libero.

No, non è facile, ma esistono alcuni stratagemmi per mantenere la casa a un livello accettabile anche con pochissimo tempo a disposizione. E diciamolo, anche per chi la passione per le pulizie proprio non ce l’ha.

La pozione multiuso per le faccende di casa

Il team di PdB consiglia un trucchetto semplice che consiste nell’avere sempre a portata di mano uno spray con acqua e aceto.

Basta avere un flacone vuoto e pulito con un erogatore spray. Lo si riempie per metà di acqua pulita e per metà di aceto bianco. L’aceto di alcool o l’aceto di mele andranno benissimo.

Basta agitarlo prima dell’uso e il gioco è fatto.

Costa poco, non richiede necessariamente il risciacquo né l’uso di guanti protettivi e non inquina.

Il trucco salva-tempo in un esempio pratico.

Dopo la doccia o il bagno, spesso dobbiamo immediatamente vestirci e scappare.

Chi ha il tempo di chinarsi a pulire tutto dopo ogni singolo utilizzo? Infilarsi i guanti, sgobbare e magari sudare nuovamente per mantenere il bagno pulito?

Però se lasciamo tutto così com’è resteranno macchie e aloni, e più tempo passerà più sarà impegnativo rimediare.

Possiamo sacrificare giusto pochissimi minuti e sfruttare il nostro spruzzino all’aceto.

Spruzziamolo sui vetri e le superfici della doccia, e poi passiamo un tergi vetro o un panno.

Ci vorrà pochissimo ed eviteremo che le goccioline evaporando lascino la loro tipica macchia bianca.

Lo stesso spray torna utile dopo aver usato il lavabo.

Non stiamo costantemente a sgrassarlo e strofinalo, ma ci piacerebbe fosse sia pulito e in ordine, specialmente se arrivano ospiti all’improvviso. Spruzziamo acqua e aceto e passiamo subito un panno pulito.

L’aceto lascerà il lavandino pulito e brillante, eliminando tutti i residui di calcare.