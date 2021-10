Avere uno spazio esterno è un vantaggio da non sottovalutare. Che sia esso un terrazzo o un giardino, infatti, sono diverse le cose che si possono fare in questi luoghi. Dalla possibilità di mangiare all’aria aperta a quella di prendere un po’ di sole d’estate, la lista è lunga. Eppure, come tutti quelli che dispongono di uno di questi spazi sanno, averlo porta con sé anche delle conseguenze meno positive.

Una presenza costante

Tra queste senza dubbio una delle più fastidiose e odiate è quella relativa all’arrivo di insetti e animali. In particolar modo di piccioni, rondini e altri uccelli.

Per cercare di allontanarli come sappiamo abbiamo a disposizione diverse tecniche da poter utilizzare. Una delle più efficaci ad esempio è quella di mettere della ghiaia in posti strategici del terrazzo, così da disincentivarli a venire. Eppure, oltre alla loro presenza, ci sono anche altri problemi che possono verificarsi con l’arrivo di questi uccelli. Come quello di cui parleremo tra poco.

Ecco perché tantissimi stanno scegliendo queste tende a strisce chiare per tutti i loro balconi

Stiamo parlando di quando, purtroppo, gli uccelli sbattono sui vetri dei nostri terrazzi o dei nostri giardini. Andando il più delle volte incontro alla morte. Per quanto possa per molti sembrare un evento raro, ahimè si rivela molto frequente. Difatti, tante persone si trovano spesso a gestire questi problemi spiacevoli.

Proprio per questa ragione in molti hanno iniziato a correre ai ripari. Montando sui loro terrazzi delle tende a strisce con colori chiari e possibilmente accesi, quali bianco o celeste. Il motivo è semplice. Difatti, non tutti lo sanno ma così facendo sembrerebbe che si possa aiutare gli uccelli a distinguere distintamente il vetro.

Mettendoli dunque in guardia e salvandoli da un impatto che, il più delle volte, porta alla loro morte. Per molti potrebbe sembrare un metodo non efficace, eppure tantissima gente lo sta mettendo in pratica, riportando risultati incoraggianti. Difatti, non soltanto sono diminuiti questi spiacevoli episodi, ma la stessa presenza dei volatili sul terrazzo è diminuita.

Ad ogni modo, potrebbe trattarsi di un ottimo tentativo per vedere se effettivamente possa rivelarsi una tecnica efficace. Potenzialmente in grado di mostrarsi vantaggiosa non solo per la nostra quiete ma anche e soprattutto per la salute di queste innocenti creature. Come possiamo vedere, dunque, a molti sembra incredibile, ma ecco perché tantissimi stanno scegliendo queste tende a strisce chiare per tutti i loro balconi.