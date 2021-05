Non si può negare che una casa che ospita un animale domestico presenta moltissime differenze con un’abitazione che invece non ne ha. La presenza del gatto infatti, così come quella del cane, è assolutamente evidente. Non soltanto dai peli che lascia, ma anche dai comportamenti che conduce e che potrebbero mettere in pericolo in primis se stesso, e in secondo luogo anche alcuni ambienti dell’appartamento.

A mali estremi

Un periodo dell’anno in cui è subito facile capire se qualcuno ha un animale o no è il Natale. Infatti tantissimi padroni di cani e gatti devono purtroppo fare a meno di avere in casa un albero decorato. E il motivo è ovvio, l’amico a quattro zampe lo rovinerebbe in un batter d’occhio. Così come questa, ci sono delle altre precauzioni che solitamente si prendono. Sempre in nome del fortissimo amore che si prova nei loro confronti. E infatti ecco perché tantissimi padroni di gatti lasciano sempre almeno una pianta di finocchietto davanti la porta d’ingresso.

Una volta per tutte

Continuando a parlare di segnali che ci fanno subito capire che in casa ci sta un animale domestico, oggi parliamo del finocchietto selvatico. Ci potrebbe capitare infatti di essere ospiti a casa di un amico e notare questa particolare specie tatticamente posizionata davanti la porta. La ragione è più semplice di quanto si possa pensare, ed ha a che fare con il micio. Dunque ecco perché tantissimi padroni di gatti lasciano sempre almeno una pianta di finocchietto davanti la porta d’ingresso.

È un efficace repellente. Ebbene si, il segreto è tutto qui. Non tutti lo sanno, ma uno dei più grandi problemi che si affronta con un gatto, soprattutto se cucciolo, è quello legato al fatto che il micio urina dappertutto. Soprattutto davanti la porta di casa, lontano dalla lettiera. Ed è proprio questa la ragione che ha portato molti a mettere un finocchietto selvatico proprio laddove il felino risulta essere più dispettoso. I gatti non sopportano l’odore di questa specie, e tantomeno il contatto. Eviteranno dunque di avvicinarcisi, con nostro grande sollievo e soddisfazione.