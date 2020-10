La data tanto attesa è finalmente arrivata. La terza stagione di Suburra è ufficialmente online. La serie tv può contare diversi successi tra cui una particolare fama raggiunta a livello internazionale. Con i dati di ascolto riscontrati nelle ultime due stagioni trasmesse, Suburra si è guadagnata il record di serie tv italiana più vista in America e non solo.

Le vicende prendono ispirazione dall’omonimo libro di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini e narrano le storie di una Roma cupa e piena di peccati.

Il successo internazionale

Dopo l’uscita del film, diretto da Stefano Sollima, in molti hanno chiesto a gran voce che si continuasse a parlare di questa storia. Proprio per questo, grazie alla produzione portata avanti da Netflix, sono iniziate le riprese per farne una serie televisiva. Doppiata in più di quattro lingue, la storia è stata vista in tantissimi Paesi tant’è vero che gli attori hanno raggiunto una fama ormai internazionale.

Le vicissitudini raccontate nella serie prendono spunto da fatti realmente accaduti, ed ecco perché Suburra si ispira ad una storia vera. Il successo del segreto della fiction risiede, infatti, nella narrazione di vicende che l’opinione pubblica, e quindi lo spettatore, aveva conosciuto proprio grazie agli scandali realmente avvenuti pochi anni prima.

Il grande processo

Nel 2015, infatti, iniziò il processo denominato “Mafia Capitale”. Attraverso testimonianze e documenti sono, così, trapelate storie e resi noti i nomi di una rete di criminalità e corruzione che fino ad allora era del tutto sconosciuta.

Ed è proprio ispirandosi alla maggior parte degli imputati di questo processo che gli sceneggiatori hanno trovato ispirazione nel creare i protagonisti di questa serie di successo. Il cinema, ovviamente, romanza sempre i racconti e non tutto rispecchia fedelmente la realtà. In ogni caso gli atti del processo sono stati decisivi ai fini della realizzazione di questa avvincente storia.

Ecco, allora, spiegato perchè Suburra si ispira ad una storia vera.