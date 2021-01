Durante la stagione invernale molte persone soffrono di un disturbo molto comune, l’eritema pernio. Questo disturbo colpisce, in modo particolare, le estremità del corpo dalle dita dei piedi a quelle delle mani.

In molti casi si tratta, semplicemente, di disturbi passeggeri che potranno essere tenuti a bada con dei guanti o delle calze spesse. Tuttavia, a volte questo problema potrebbe trasformarsi in qualcosa di più grave soprattutto in seguito a lunghe sessioni di sport al freddo.

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

One Power Zoom: i veri occhiali con lenti autoregolabili - Due al prezzo di uno CLICCA QUI

Il nome comune con cui è conosciuto questo disturbo è “geloni”. Si tratta di una reazione cutanea causata dal veloce riscaldamento della parte colpita in seguito all’esposizione a temperature molto basse.

Questo perché il freddo comporterà una costrizione vascolare mentre il repentino cambio di temperatura porterà i capillari a dilatarsi. Ecco perché sottovalutare questo disturbo molto comune potrebbe rivelarsi un grande sbaglio.

Come si manifesta

Il gelone classico, non correlato a malattie più gravi, si manifesta come una infiammazione dei piccoli vasi sanguigni. I sintomi dei geloni si manifesteranno poco dopo l’esposizione al freddo con sensazione di bruciore e prurito.

A livello visivo la pelle, dolorante, da rosata subirà una variazione di colore che andrà dal bianco al rosso o blu scuro. Tutti, durante l’inverno, possono essere colpiti da questo disturbo ma esistono soggetti più a rischio di altri.

Tra i fattori che portano a soffrirne maggiormente ci sono la predisposizione genetica, il fumo e la presenza di malattie. Come il diabete e il basso peso corporeo.

Inoltre, è provato che le donne hanno una maggiore tendenza ad essere colpite da questo problema.

Trattamento

Se il disturbo appare di frequente, sarebbe preferibile consultare un esperto perché potrebbero sussistere dei problemi più profondi legati alla circolazione.

Solitamente, per trattare i geloni vengono utilizzati come rimedi degli antinfiammatori. E il recupero della parte colpita si ha entro una o due settimane.

Nel caso in cui il problema, invece di venire affrontato rapidamente, fosse sottovalutato si potrebbero correre dei rischi reali. Tra gli altri, il rischio più grave che si può correre è quello complicazioni come ulcere cutanee.

Per evitare l’insorgere di geloni bisognerebbe evitare di passare molto tempo al freddo. Nel caso in cui fosse impossibile evitare il freddo si consiglia di coprire le estremità con più strati di calze o guanti. Inoltre, nel caso in cui si ravvisino i sintomi dei geloni evitare di esporre la pelle a bruschi cambi di temperatura (ad esempio mettendo le dita sotto all’acqua bollente).

Tra i rimedi naturali si consiglia l’utilizzo di succo di limone. Infatti, oltre ad essere alleato della dieta, il succo di limone strofinato sulle dita di mani e piedi potrebbe aiutare a lenire il dolore.

Ecco perché sottovalutare questo disturbo molto comune potrebbe rivelarsi un grande sbaglio.