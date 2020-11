Ecco perché sono molti quelli che preferiscono mangiare questo alimento a cena 

In una buona dieta gli alimenti devono essere ben equilibrati fra colazione, pranzo e cena. Da qualche tempo c’è un alimento importante che sempre più si preferisce consumare a cena. Ecco allora spiegato il perché sono molti quelli che preferiscono mangiare questo alimento a cena.

Meglio a pranzo o a cena?

In Italia si sa, la pasta è ancora la regina della tavola. Un alimento che fa parte della tradizione delle nostre terre e che ogni regione colora con le preparazioni più diverse. In Italia la pasta ha avuto sempre il suo posto centrale durante il pranzo, il momento in cui la famiglia si ritrovava tutta insieme a tavola.

Ma la domanda che ci poniamo è se sia proprio quello il momento giusto per mangiarla. Ebbene sembra proprio di no.

Un pasto giusto per la sera

Il vantaggio di mangiare la pasta a cena trova i suoi motivi soprattutto nella sua facile digeribilità. La pasta, come d’altronde il riso, è un carboidrato, cioè uno zucchero a lenta cessione. Non è un alimento che per essere digerito richiede una elaborata organizzazione da parte dello stomaco. La pasta in 45 minuti è stata già trasformata dai succhi gastrici, ancor più veloce il riso, in 30 minuti.

Ora se si pensa che per un sonno tranquillo e ristoratore, c’è bisogno che la digestione sia già terminata prima di chiudere gli occhi, allora la pasta sembra proprio la più indicata per la sera.

Un piatto leggero. Ecco perché sono molti che preferiscono mangiare questo alimento a cena.

Durante il pranzo si preferiscono consumare le proteine, come la carne, i formaggi o anche quelle di origine vegetale, soprattutto contenute nei legumi. A sera si sceglierà semmai di abbinare alla pasta o al riso delle verdure semplici come bietole e spinaci.

Mangiare leggero a cena è importante, perché finita la digestione il corpo provvede all’eliminazione delle scorie, cosa che in genere avviene durante il sonno. Se invece carichiamo lo stomaco a sera, i processi si accumulano, la notte sarà poco tranquilla e al mattino ci sveglieremo stanchi, con le occhiaie, la bocca arida e la lingua gialla.

In ogni caso si decida di preferire la pasta a pranzo o a cena, è molto importante che la cena sia frugale, per un risveglio da leoni.