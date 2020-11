Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Molto spesso scopriamo davvero chi siamo solo in relazione all’altro. Soprattutto quando andiamo all’estero scopriamo di essere autenticamente italiani per molte cose a cui non diamo importanza nel quotidiano. Questo vale per l’abbigliamento, per l’arredamento di casa, per non parlare poi della cucina. Ma accanto a questi aspetti ce n’è un altro non meno rilevante: l’igiene personale. Sì, perché l’igiene personale non è uguale in tutto il mondo. Nel Belpaese lo sappiamo bene, ecco perché solo in Italia o quasi abbiamo il bidet.

Il bidet: una storia regale

L’uso di questo sanitario dalla forma che somiglia a una chitarra ha iniziato a diffondersi nelle corti europee intorno al 1700. In particolare, secondo alcune accreditate ricerche storiche, compare per la prima volta nella Reggia di Versailles in Francia. La prima ma non la primissima volta. Perché in verità questo oggetto era già usato nel meretricio quale strumento di lavoro. Ma senza troppo snobismo, il bidet iniziò ad essere apprezzato e sempre più diffuso a corte. E in Italia?

La storia del bidet in Italia

L’uso del sanitario ben presto fece il passaparola, arrivando alla Reggia di Caserta, sede del Regno di Napoli. Qui fu voluto dalla Regina Maria Carolina d’Asburgo-Lorena che non si preoccupò molto delle chiacchiere sorte intorno a questo monumento del nostro bagno. Da allora il binomio bidet-Italia è divenuto praticamente indissolubile. Ecco perché solo in Italia o quasi abbiamo il bidet: è una presenza che conta più di 300 anni. Tuttavia, a dire il vero, solo dopo la seconda guerra mondiale il bidet ha iniziato ad avere una diffusione di massa nelle case degli italiani. Oggi è praticamente impossibile trovare un appartamento che non sia dotato del water, a meno che non si tratti di monolocali di piccolissimo taglio.

Dove altro si usa nel mondo

In Italia il bidet ormai è d’obbligo, ma non mancano paesi dove lo si può trovare installato nel bagno. In particolare, l’area di maggiore uso del vaso bianco è quella dell’Europa mediterranea: Grecia e penisola iberica. Non mancano poi Paesi del Nord Africa, dove il bidet è usato soprattutto nelle strutture ricettive, quindi al servizio dei turisti. La fruizione del bidet, infine, sta diventando sempre più popolare anche in America Latina e negli USA.