Ecco perché si tappano le orecchie quando sbadigliamo e come correggere senza rischi questo fastidio

Ci sarà capitato più di una volta di avere le orecchie tappate durante una passeggiata in montagna, una salita di quota con la funivia o con la macchina, oppure quando scendiamo dall’aereo dopo un volo. Ma ci può capitare anche se siamo al mare e nuotiamo verso il basso.

Non c’è bisogno di fare sub o snorkeling, basta anche solo spingerci verso gli abissi marini per tornare a galla con un orecchio chiuso e l’udito ovattato. Può semplicemente effettuarsi anche dopo un bagno e una doccia, oppure se mastichiamo e sbadigliamo. Sebbene non sia un problema grave, può comunque essere fastidioso specie se questa situazione resta prolungata e non è circoscritta ad un tempo ristretto.

Vediamo quindi perché si tappano le orecchie quando sbadigliamo e come correggere senza rischi questo fastidio.

Il motivo principale è un cambio di pressione tra quella corporea e quella esterna

Il motivo principale è il barotrauma. Con questo termine si intende un problema relativo ai tessuti dell’orecchio, dovuto ad un dislivello tra la pressione del nostro corpo e quella esterna, o ad un movimento repentino. Questo cambio di pressione può avvenire anche semplicemente durante uno sbadiglio. Infatti in questo caso si mettono in moto i muscoli della Tuba di Eustachio, la quale collega rinofaringe e orecchio medio.

La questione è semplice: l’aria e in generale la pressione atmosferica si può comprimere mentre i tessuti del nostro corpo no. Ecco quindi che se l’aria intorno a noi subisce una diminuzione della pressione, l’aria contenuta nel nostro corpo si espande. Questo causa, per l’appunto, delle pressioni contro i tessuti che la contengono.

Il barotrauma può colpire prima di tutto l’orecchio medio. I casi più leggeri sono semplicemente le orecchie tappate, e in questo caso la risoluzione viene da sé. Ma nel caso in cui la situazione diventi più grave, e quindi si rischia un’otite traumatica o la rottura del timpano, l’intervento deve essere serio e tempestivo.

Per riequilibrare la compensazione tra la pressione del nostro corpo e quella esterna, specie se si tratta dell’orecchio medio, ci sono delle specifiche manovre come quella di Valsalva o di Toynbee. Invece per quanto riguarda le altre cavità come quelle nasali, possiamo attendere che la situazione si ristabilisca da sé.

In altri casi le orecchie tappate possono essere dovute ad una vera e proprio ostruzione dell’orecchio, a causa di cerume, corpi estranei come insetti o residui di cotton fioc.

In ogni caso per stappare l’orecchio dobbiamo evitare di inserire bastoncini cotonati, forcine, graffette o alti oggetti che pensiamo possano aiutarci a risolvere questo fastidio. Il metodo da preferire per evitare qualunque rischio è una soluzione auricolare adeguata. È consigliabile rivolgersi però sempre al proprio medico di fiducia o ad uno specialista, specie se questi fastidiosi sintomi persistono.