A volte anche i gesti più banali, possono portare delle conseguenze spiacevoli. Se non vogliamo incappare in uno di questi disagi, che ci farebbero perdere in più anche molto tempo, non facciamo questo gesto. Ecco allora perché si rovina irrimediabilmente la carta di credito se si commette questo grave errore.

Una tessera elettronica

Può capitare che rientrando a casa si entri in cucina e si lascino gli effetti personali sul frigorifero. Niente di ché, ma questo gesto potrebbe crearci dei fastidi. Sicuramente nel portafoglio c’è la carta di credito. Questa contiene una banda magnetica, che serve per le operazioni agli sportelli di bancomat, ai pagamenti elettronici nei negozi. Nella banda sono contenuti i dati memorizzati della nostra carta di credito più qualche informazione personale.

Ora come tutti questi sistemi sono sensibili ai campi magnetici. Ebbene forse non è noto ma il frigorifero possiede un campo magnetico abbastanza potente. Succede allora che se lasciassimo la carta di credito sopra il nostro frigorifero, potremmo avere una cattiva sorpresa. Ci recheremmo a fare degli acquisti e al momento di pagare, la carta sarebbe rifiutata perché non identificabile.

Ecco perché si rovina irrimediabilmente la carta di credito se si commette questo grave errore.

In pratica il forte campo magnetico del frigorifero ha cancellato i dati contenuti nella banda magnetica e quindi la nostra carta è diventata anonima e illeggibile. In verità ci sarebbe ancora il chip che potrebbe funzionare, tranne che questo è più facile che si danneggi.

Molti invece non pensano tanto al frigorifero come fonte di pericolo, ma piuttosto agli smartphone. Temono infatti che il cellulare con il forte campo magnetico che possiede possa rovinare le carte di credito. E invece il campo magnetico emesso dagli smartphone è debole e non riuscirebbe a influenzare i dati contenuti nelle carte elettroniche. A meno che non si abbia l’abitudine di lasciare la carta spesso insieme al cellulare.

Cosa fare se la carta si smagnetizza?

Se dovesse capitare che la carta perde i suoi dati, bisogna rivolgersi alla filiale della banca più vicina, seguendo le istruzioni che verranno date.

Attenzione dunque alle carte elettroniche e proteggiamo bene la banda magnetica, allontanandola da fonti a forte campo magnetico.