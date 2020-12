Tutti gli italiani hanno sempre festeggiato la venuta al mondo di Cristo per tre giorni, ovvero la vigilia, il giorno di Natale e, infine, quello di Santo Stefano. Molti però almeno una volta nella vita si sono chiesti come mai quest’ultimo giorno è celebrato e in che modo è collegato agli altri due. Oggi cerchiamo di rispondere a questo quesito nel modo più esaustivo possibile. Ecco perché si festeggia Santo Stefano il 26 di dicembre.

L’origine di questa festività

Il calendario liturgico e la celebrazione degli onomastici e dei Santi del giorno sono delle prerogative introdotte dalla Chiesa di Roma. Infatti in questo modo lo scorrere del tempo è scandito da determinate ricorrenze che sono utili ai cristiani per ricordare e riflettere.

Questo tempo si raccoglimento è ispirato dall’esempio dei martiri e dei Santi. Esiste però un ordine logico all’interno del calendario che viene deciso ogni volta che si procede alla santificazione di un individuo e questa logica vale anche per il Santo qui trattato.

La collocazione di Santo Stefano

I giorni successivi alla nascita di Gesù Bambino sono dedicati ai cosiddetti “comites Christi”, ovvero ai primi compagni di Cristo.

Questi sono i primi che hanno creduto in Lui e che hanno cominciato a fare proselitismo e a diffondere il Credo. Stefano, infatti, è ricordato come il primo martire della cristianità proprio per la sua autentica conversione dall’Ebraismo al Cristianesimo.

Il motivo per cui questo giorno risulta festivo è il seguente. Per rendere la celebrazione natalizia ancora più solenne, lo Stato italiano nel 1947 ha deciso di inserire questa giornata come ulteriore tempo di riposo per tutta la Nazione.

In sintesi ecco perché si festeggia Santo Stefano il 26 di dicembre.

Oggi abbiamo parlato di questo argomento riguardante le festività di questo periodo dell'anno.