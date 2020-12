Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



A causa del periodo di forte stress emotivo e psicologico che tutti stanno affrontando, l’insonnia sta diventando un fenomeno davvero comune. Il lockdown, infatti, ha lasciato non pochi stralci dietro di sé. E uno di questo riguarda proprio la difficoltà di riposare, che ormai riguarda una buona fetta della popolazione (non solo italiana). In questo caso, oltre a cercare in tutti i modi di rilassarsi, pensando che questo periodo finirà, si possono adottare dei rimedi naturali. Si tratta di quei piccoli trucchi che usavano le nonne, e che spesso risolvono situazioni che sembrano davvero ostiche. E dunque, ecco perché si dovrebbe sempre annusare il sale per risolvere un problema che affligge tantissime persone!

Il sale come sonnifero funziona davvero?

Secondo le vecchie generazioni, per dormire bene il metodo è solo uno. Ed è assolutamente il più efficace di tutti. Si tratta di un composto che le nonne erano solite realizzare nei periodi di forte stress. E gli ingredienti erano sempre gli stessi:

2 cucchiaini di sale

2 cucchiaini di zucchero di canna

5 cucchiaini di miele

Questi ingredienti uniti, secondo la credenza popolare, potrebbero davvero risolvere un problema che ora sta dilagando sempre di più.

Quando bisognerebbe utilizzare questo rimedio?

Per far sì che il rimedio abbia l’effetto desiderato, bisognerebbe annusare questo composto poco prima di andare a dormire. Gli ingredienti andrebbero conservati in un contenitore di plastica e, dopo averli agitati, annusarli per qualche minuto. Dunque, ecco perché si dovrebbe sempre annusare il sale per risolvere un problema che affligge tantissime persone.

Come già detto, stiamo parlando di un rimedio naturale. Questo vuol dire che non vi è alcuna prova scientifica che ne provi l’efficacia reale. È una soluzione che le vecchie generazioni hanno sempre utilizzato, e provare non costa nulla! Ma se l’insonnia dovesse peggiorare, la cosa migliore sarà chiedere al proprio medico un consiglio su cosa fare.

