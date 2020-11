Si parla spesso di insonnia come di un problema da poco. In realtà, l’impossibilità di dormire e riposarsi a dovere ha delle conseguenze fortemente negative sull’organismo. E dunque questo argomento va preso sul serio. Innanzitutto, vanno capite le cause che portano all’insonnia. Il secondo passo, poi, è cercare dei rimedi efficaci per eliminare il problema. E oggi noi di ProiezionidiBorsa vogliamo proporne uno davvero interessante. Questa soluzione fa parte dei tradizionali rimedi della nonna, che vengono dall’antica tradizione.

Quindi, ecco perché si dovrebbe sempre annusare della noce moscata prima di andare a dormire.

Potentissima per combattere questo problema molto comune

Secondo le nonne, quindi, la noce moscata, mischiata a del miele, sarebbe un ottimo alleato contro l’insonnia. Questo perché la noce moscata ha delle potentissime proprietà sedative. E sono tutte completamente naturali! In questo modo, si potrebbe evitare facilmente di prendere medicinali e prodotti chimici troppo invasivi. E la cosa fantastica è che questo rimedio è semplicissimo da realizzare. Basterà infatti avere dell’aroma di noce moscata e annusarlo. In questo modo, le braccia di Morfeo dovrebbero accogliere chiunque ci provi. Perciò, ecco perché si dovrebbe sempre annusare della noce moscata prima di andare a dormire.

Ecco un’altra soluzione naturale a base di noce moscata

Altro rimedio della nonna molto efficace per combattere l’insonnia è quello che vede un composto di noce moscata e miele. Basterà mescolare un cucchiaino di questi due ingredienti, fino a ottenere un composto totalmente omogeneo. Bevendo una volta al giorno questa bevanda, l’insonnia dovrebbe scomparire in un lampo!

Ovviamente, questi sono rimedi naturali tramandati di generazione in generazione. Dunque, per sottolinearlo, non vi sono ancora ricerche scientifiche a riguardo. Si ha come testimonianza quella degli antenati, che hanno usato questi rimedi per secoli. Perciò, perché non provarci!

