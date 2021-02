La verdura, in generale, dovrebbe essere la protagonista assoluta della dieta umana. Questo dicono gli esperti di alimentazione. Fra tutte le verdure, però, ce ne sono alcune dimenticate. E non certo perché i loro valori nutrizionali o il loro gusto sia da meno delle più celebri colleghe. Fra queste c’è il cardo, chiamato anche “gobbo”, caduto nel dimenticatoio forse perché non è di immediato consumo. Difatti occorre sempre togliergli i filamenti prima di cucinarlo. È senza dubbio una verdura strana: si presenta come un grosso sedano, il suo sapore ricorda quello del carciofo e ne esistono diverse varietà.

Proprietà e benefici del gobbo

Le sue proprietà sono innumerevoli: possiede qualità depurative, svolge un azione tonificante sul fegato ed è ricco di fibre. Ha infatti anche un effetto lassativo, ottimo per chi soffre di stitichezza. I suoi valori nutrizionali lo rendono perfetto per poter essere consumato frequentemente e da chiunque. Anche da chi segue un regime alimentare ipocalorico e chi fa una dieta dimagrante. Contiene inoltre una buona dose di vitamine B e C, utili per la salute della pelle, dei capelli e dei denti. Ecco perché si dovrebbe mangiare di più questa verdura.

Utilizzi in cucina

Da dicembre a marzo è il momento migliore per gustare i cardi. Che si facciano bolliti, in umido, sotto forma di polpette o saltati in padella, o ancora leggermente fritti. Le ricette con questa verdura sono molteplici, in Italia specialmente, Paese in cui è utilizzato fin dai tempi degli antichi Romani. Il suo sapore deciso, leggermente amaro, lo rende un contorno gustoso e poco consueto, che stupirà ospiti e commensali.

Curiosità

Sono molti gli usi che si possono fare di questa pianta. Dall’uso farmaceutico a quello tessile: il fiore secco veniva infatti usato nel processo di “cardatura” della lana. La particolarità che desta maggior stupore, tuttavia, è l’estrazione dalla pianta di un agente coagulante il latte per la produzione di formaggi ovini.

Ed ecco perché si dovrebbe mangiare di più questa verdura, il cardo: il re delle verdure invernali!