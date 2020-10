Seguiamo con attenzione le ricette per cucinare dolci deliziosi. Farina, latte, uova, zucchero, lievito e sale. Sale? Sì, un pizzico di sale. Quanti di noi si sono imbattuti in questo ingrediente cucinando dolci? Abbiamo seguito la ricetta, con qualche dubbio, e il risultato è stato delizioso. Non ne sappiamo, però, la ragione. Ecco perché si aggiunge questo particolare ingrediente alle ricette per i dolci.

Ecco perché si aggiunge il sale alle ricette per i dolci

Il sale è un tuttofare e, a seconda degli ingredienti con cui lo combiniamo, si comporta in modo diverso. Nella preparazione dei dolci può, quindi, assumere diversi ruoli. È, ad esempio, importante sapere quali sono i risultati che otterremo unendo il sale alle uova. Non c’è, infatti, una sola risposta, e tutto dipende da cosa stiamo cucinando. Unito agli albumi, il sale è un prezioso alleato per creare una perfetta montata a neve.

Mai unirlo invece ai tuorli: questi verranno smontati dall’azione del sale. Importante è anche il contributo che il sale dà alla lievitazione. Aiuta, infatti, a rendere la pasta più morbida ed elastica. Ma non solo. Chi non ama il gusto acido della pasta madre potrà coprirlo con un pizzico di sale.

Esaltatore di sapidità

La ragione principale, per cui si usa il sale come ingrediente allegato alle ricette per i dolci, sta proprio nel gusto del prodotto finito. Il sale viene, infatti, definito esaltatore di sapidità. In questo modo, grazie a reazioni chimiche, questo agisce sulle nostre papille gustative. E il gusto che noi sentiamo non è il salato, bensì il gusto del cibo che abbiamo preparato. Questo, però, sarà ancora più forte e ancora più buono.

Il sale, infatti, permette di sentire al meglio i diversi gusti e, in questo modo, potremo assaporare al meglio ogni singolo ingrediente. Ma non solo. La sua azione permette anche di rendere i cibi meno amari e meno acidi, cosa estremamente utile soprattutto quando mangiamo un dolce.