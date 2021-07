Non sempre per motivi economici ci è possibile avere esattamente il cellulare dei nostri sogni, senza dover fare delle rinunce. Infatti, i migliori cellulari sul mercato possono essere molto cari e non sempre poi durano tanto da valerne il costo. Ecco perché spesso conviene noleggiare il cellulare.

Ecco perché sempre più persone scelgono di non comprare ma noleggiare il cellulare

I vantaggi di poter noleggiare lo smartphone sono notevoli, e infatti questo sistema esiste già da molti anni per le aziende. Infatti, spesso le aziende si trovano a dover comprare decine di cellulari, computer e tablet, se non di più, a fronte di un notevole costo. Per ovviare a questo problema, moltissime aziende decidono di noleggiare questi strumenti, per poter pagare poco alla volta.

Anche l’utente privato può noleggiare un cellulare, per avere sempre a disposizione il cellulare che ama, ad un prezzo fisso ogni mese decisamente abbordabile. Negli ultimi anni si sono moltiplicate le offerte dirette non all’azienda, ma al privato cittadino, e quindi si possono noleggiare smartphone di varie compagnie telefoniche.

Il grosso vantaggio è che se si decidesse di passare ad un nuovo modello di smartphone, non ci sarebbe nessuna grossa spesa. Semplicemente si pagherebbe il noleggio per il nuovo modello.

Svantaggi del noleggio

Per cui, ecco spiegato perché sempre più persone scelgono di non comprare ma noleggiare il cellulare.

Lo svantaggio è che non ci sono formule con noleggio e riscatto, per cui il cellulare non sarà mai di proprietà della persona. Inoltre, nel caso di danno non accidentale allo smartphone, si dovranno pagare delle penali.

Tuttavia, nel costo di noleggio sono incluse l’assicurazione e la garanzia, per cui si tratta di un ottimo affare.

Un altro svantaggio questa volta di tipo etico è che questa possibilità rafforza la tendenza all’”usa e getta” che è sempre più diffusa. Infatti, non si pensa più a far durare il più possibile un oggetto, o un elettrodomestico. Si pensa solo a come fare per cambiarlo senza costi non appena il mercato offra qualcosa di meglio.

Per cui, il noleggio del cellulare è un’ottima opportunità per poter avere il cellulare dei sogni senza costi enormi, anche se ha piccoli lati negativi.

