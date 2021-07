Riso sempre più protagonista delle nostre tavole per 365 giorni all’anno prima in versione risotto e adesso freddo e in insalata. Non solo riso tradizionale ma anche in versione integrale o ancora meglio in quella “selvatica”. Ecco perché sempre più italiani usano questo riso quasi sconosciuto pieno di nutrienti ma un po’ più costoso degli altri per le sue caratteristiche. Andremo a vedere perché il riso selvatico è particolarmente amato da chi ci tiene alla linea.

Viene dall’Asia ed è simile a quello integrale

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

Il riso selvaggio o selvatico deriva dalla zizania una pianta acquatica originaria dell’Asia e dell’America. La nostra parola zizzania è riconducibile probabilmente proprio all’antica fama di questo riso che era considerato scadente rispetto a quello buono e classico. Molto simile a quello integrale questo riso ha un colore che digrada dal rosso al nero e un sapore decisamente intenso. La sua forza è quella di passare praticamente dal campo alla tavola senza le due operazioni di brillatura e mondatura. E per questi motivi mantiene intatti i suoi principi attivi.

Ecco perché sempre più italiani usano questo riso quasi sconosciuto pieno di nutrienti

Ricchissimo di vitamine, proteine, minerali, aminoacidi e grassi insaturi è un alimento praticamente completo da solo. Ha molte più fibre rispetto ad altri cereali e secondo gli esperti il suo potere antiossidante è di molto superiore a quello del riso tradizionale. Senza glutine è indicato per i celiaci.

Alleato nella lotta al sovrappeso

Con tutte queste caratteristiche benefiche il riso selvatico non poteva non essere eletto alleato del benessere. In modo particolare è indicato nella lotta al sovrappeso ma anche nelle attività sportive e nei lavori fisicamente più duri.

La sua alta concentrazione di magnesio fa sì che il riso selvatico aiuti le cellule nelle funzioni metaboliche permettendo una maggiore ricchezza di ossigeno nei tessuti. Il segreto per riuscire a mantenere energia e concentrazione anche durante le attività più faticose e dispendiose.

Approfondimento

Un pesce fantastico che protegge il cuore e abbassa il colesterolo spendendo 2 euro