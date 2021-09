Qualche mese fa abbiamo visto l’errore quotidiano che può mettere KO la lavastoviglie. Oggi, invece ci occuperemo di un vero e proprio fenomeno che sta dilagando a livello commerciale nell’utilizzo di questo importante elettrodomestico. Ecco perché sempre più italiani stanno utilizzando questo detersivo per la lavastoviglie risparmiando tanti soldi. Consigliato dagli stessi esperti, non solo venditori, ma anche installatori. D’altronde moltissime famiglie possiedono ormai una lavastoviglie, che in base agli elementi del nucleo, può andare in moto anche 2/3 volte al giorno. Per questo diventa fondamentale per la sua durata e per la qualità dei lavaggi pensare a una corretta manutenzione quotidiana.

La triplice funzione di un liquido per lavastoviglie

Secondo il parere di molti esperti, dati alla mano, utilizzare un detersivo liquido per lavastoviglie è più economico e funzionale. La maggior parte di noi è invece abituata alle classiche pastiglie, ma potremmo anche ricrederci provando la versione liquida. C’è chi si trova meglio, infatti, notando l’efficacia di una triplice azione svolta dal detersivo liquido:

detergente;

scrostante;

brillantante.

Quando decidiamo di acquistare una nuova lavastoviglie, solitamente sia il venditore che la casa madre consigliano dei prodotti specifici. Dobbiamo però ricordare che quasi tutti i detersivi per lavastoviglie si basano su due principi attivi: enzimi e candeggina. La loro unione, per fare degli esempi molto semplici, è fondamentale per tirare via dalle stoviglie le macchie più ostinate, ossia: rossetto, caffè e sughi. Solo per fare gli esempi più pratici. Il vantaggio del detergente liquido è quello di dissolversi più velocemente nell’acqua calda che transita nella lavastoviglie. Azione che permetterà di aggredire prima le macchie di cibo sulle stoviglie da lavare.

Tutti contro tutti

Senza voler per forza consigliare però una tipologia rispetto all’altra, potremmo così riassumere l’efficacia dei vari detergenti, grazie al consiglio di un installatore:

le classiche pastiglie concentrate sono indicate soprattutto per lavaggi medio lunghi e temperature elevate. Possiamo trovare anche quelle che integrano al loro interno il contenuto di anticalcare e brillantante;

il detergente in polvere è forse il più efficace quando dobbiamo sgrassare a temperature molto elevate;

se amiamo i lavaggi brevi e a bassa temperatura, ecco che dovremmo preferire il detersivo liquido;

non dimentichiamoci i detergenti biologici, solitamente più costosi, ma anche privi di molte sostanze poco salutari. Grazie ai loro ingredienti naturali e biodegradabili, sono consigliati soprattutto a chi ama i cicli a temperatura bassa.

