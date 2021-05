Ricordiamoci quel periodo. Siamo a inizio marzo 2020, dai telegiornali ci arrivavano ogni giorno delle notizie drammatiche. Una nuova malattia si stava pian piano diffondendo dalla Cina, e specialmente dalla Regione di Hubei. Poco alla volta, in tutte le Nazioni europee abbiamo visto aumentare i casi di quella malattia che abbiamo iniziato a conoscere con il nome di Covid 19.

E anche, poco alla volta, abbiamo imparato tutte le strategie per difenderci contro il contagio. Distanziamento sociale in primis, lavaggio costante delle mani e isolamento in seguito. E, naturalmente, le mascherine.

Ce ne sono di mille tipi: chirurgiche, di stoffa, FFP2 e chi più ne ha più ne metta. Le mascherine chirurgiche sono ovviamente le più diffuse e ormai le riconosciamo tutti. Il fatto è che quasi tutte sono o blu o bianche. Ed ecco perché sempre più italiani stanno scegliendo queste mascherine contro il Covid 19.

Capo d’abbigliamento

Ebbene sì, moltissimi italiani stanno cambiando completamente genere di mascherine. Avendo capito l’importanza di indossarle sempre, gli italiani hanno davvero stupido il Mondo questa volta. Per fortuna, in pochissimi credono alle fake news, come questa qui che Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo segnalato al Lettore.

Tuttavia, gli italiani hanno anche capito una cosa in più. Infatti, hanno capito che le mascherine oltre a proteggere dal virus sono a tutti gli effetti un capo d’abbigliamento. E dato che gli italiani sono sempre molto attenti a come si vestono, hanno cominciato anche a dare molta importanza al colore delle mascherine. Si proteggono, certo, ma con classe. Vediamo i colori scelti e dove trovarli.

Mascherine colorate

Le mascherine più in voga sono sicuramente quelle nere, che si abbinano davvero a tutto. Tuttavia, moltissime donne hanno iniziato a scegliere quelle rosa, un colore che può abbinarsi a molti altri capi d’abbigliamento.

Per comprarle, la soluzione è semplicissima. Ci sono sia nelle farmacie sia in moltissimi siti online. Ecco perché sempre più italiani stanno scegliendo queste mascherine contro il Covid 19.