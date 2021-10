L’incertezza generata dalla pandemia ha creato un nuovo tipo di ansia nei genitori con figli giovani che frequentano il liceo o l’università. Quella di dover lasciare una protezione immediata alle persone care. Vediamo oggi con la Redazione Risparmio di ProiezionidiBorsa come poter lasciare denaro a un figlio maggiorenne senza tenerlo sul conto corrente o sotto il materasso. Denaro che risulti subito accessibile, senza troppe lungaggini burocratiche.

Un tesoretto per pagare il corso l’inglese all’estero

Ecco perché sempre più genitori preferiscono tenere i soldi così invece che sul conto corrente. I piani di accumulo (PAC) sono perfetti per pagare gli studi e sono una riserva liquida pronta per una necessità improvvisa. Le somme versate sul PAC vengono gestite da un fondo di investimento in azioni e obbligazioni. Possiamo decidere, in base al nostro profilo di rischio, il grado di incertezza che ci vogliamo assumere. Da ciò dipenderà il rendimento che il PAC potrà raggiungere. Si tratta di un investimento interessante, perché i mercati nel lungo periodo tendono sempre a crescere. Possiamo immaginare un versamento di 100 euro al mese, con travaso automatico dal conto del genitore al PAC del figlio. Il pregio del PAC è la flessibilità dell’investimento, perché il figlio può ritirare il capitale e spenderlo in qualsiasi momento.

Una liquidità pronta per le emergenze

Ecco invece come usare una polizza vita per avere pronta una piccola scorta di liquidità. In modo che sia disponibile subito in caso di morte. Questa polizza intestata al genitore con beneficiario un figlio (ma va bene anche nel caso di fratelli, badanti o partner) offre un vantaggio importante rispetto a un conto corrente. Alla morte dell’intestatario, infatti, la compagnia assicurativa deve liquidare le somme in 30 giorni. Mentre per un conto corrente bancario cointestato bisogna aspettare la dichiarazione di successione e tempi di erogazione molto più lunghi. A volte, in caso di più eredi, passano mesi. La difficoltà aumenta in casi particolari, non sappiamo cosa fare del conto se la nostra filiale cambia gruppo bancario.

Ecco perché sempre più genitori preferiscono tenere i soldi così invece che sul conto corrente

Questo tipo di investimento assicurativo offre anche il vantaggio di evitare la tassa di successione e l’imposta di bollo dello 0,20%. In caso di contese tra eredi, questo capitale non viene bloccato, ma liquidato comunque. Non si tratta però di un investimento che garantisce una crescita del capitale. È solo un modo di tenerlo disponibile, funziona un po’ come una cassaforte. Se vogliamo lasciare una somma sicura, ci propongono in giro ancora una polizza Covid ma serve? Attenzione invece alla polizza unit linked. Che potrebbe far crescere il capitale versato, dicono i venditori. Ma in realtà non v’è certezza. In questo caso si andrebbe ad acquistare un prodotto finanziario in tutti i sensi, dunque neanche il capitale versato garantito.