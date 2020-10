L’acqua degli impianti idrici comunali italiani è una delle più buone e sane d’Europa. Lo dicono le rilevazioni e le statistiche internazionali. Siamo pieni di fonti naturali, dalle quali sgorgano acque che vanno anche in commercio in versione minerale e frizzante in tutto il mondo. Ma, come si dice, c’è un però: le nostre acque presentano in molti casi un livello di calcare abbastanza alto. Ecco perché sempre più famiglie installano in casa l’addolcitore d’acqua, per eliminare i residui nocivi alla salute che si formano nelle tubature.

Dei motivi molto validi

L’addolcitore d’acqua non serve solo a pulire l’acqua che beviamo, ma protegge lavastoviglie e lavatrice. Previene così le opacizzazioni delle stoviglie e del bucato. Ma attenzione perchè il calcare aggredisce i nostri capelli e crea quel fastidioso senso di secchezza alla pelle dopo la doccia o il bagno. L’addolcitore serve anche a questo: eliminare magnesio e calcio in eccesso che possono essere dannosi alla salute e ai beni di casa.

Rimozione degli ioni

Anticipando la domanda che vi sareste sicuramente posti a questo punto, i nostri Esperti di Salute e Benessere vi spiegano il funzionamento di un addolcitore. Questo utile apparecchio non fa altro che scambiare gli ioni di calcio e magnesio dell’acqua nel vostro impianto di casa, con quelli di sodio e potassio. Dobbiamo infatti collegare l’addolcitore all’impianto idrico casalingo, calcolando, al momento del suo acquisto, la durezza dell’acqua e la consistenza del calcare dei nostri rubinetti. In questo senso, in caso di acquisto, fatevi consigliare dagli esperti. Ecco perché sempre più famiglie installano in casa l’addolcitore d’acqua, senza rimanerne deluse.

Funziona con le pastiglie

In commercio sono disponibili molti modelli di addolcitori, di vari prezzi e varie marche. Per farli funzionare correttamente e addolcire l’acqua con continuità, bisogna utilizzare le pastiglie preposte. Non spaventatevi, perché non sono assolutamente costose e le potete trovare in qualsiasi supermercato, ma anche su internet. La prova del nove di quanto beneficio porti un addolcitore, la possiamo avere tutte le volte che finiscono le pastiglie e vediamo i depositi di calcare nei lavandini, sui rubinetti e sulle stoviglie!

