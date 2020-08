Ecco perché sei a dieta e non perdi peso: lo dice la scienza. Utilizzare il prossimo come termine di confronto viene spesso naturale. Non solo per quanto riguarda l’alimentazione, ma in gran parte degli ambiti della vita. Il punto è che non sempre si rivela utile a qualcosa. Molto spesso, infatti, ci si dimentica di tenere conto delle differenze naturali esistenti tra individuo ed individuo. Ciò che funziona per una persona non è necessariamente di aiuto anche all’altra, anzi. Ecco i risultati di una ricerca scientifica pubblicata sulla rivista «Metabolism Clinical and Experimental». A condurla un gruppo di esperti del National Institute of Health e dell’Università di Pisa. I soggetti? Ben 11 adulti in sovrappeso, ma per il resto sani.

Lo studio

Condotto a Phoenix, Arizona, nella clinica del National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease (NIDDK) a Phoenix (Arizona, USA), ha previsto la somministrazione di una dieta ipocalorica di 6 settimane ai soggetti della ricerca. Durante questo lasso di tempo, la loro spesa energetica è stata misurata per 24 ore all’interno di una camera metabolica.

Ecco perché sei a dieta e non perdi peso: lo dice la scienza

Dai risultati di questa ricerca emerge in maniera preponderante l’importanza del profilo metabolico, che varia da persona a persona. Da questo dipende lo smaltimento delle calorie assunte. Parafrasando le parole di Paolo Piaggi, bioingegnere dell’Ateneo pisano e autore senior dello studio, viene fuori che il metabolismo di alcuni soggetti fa sì che questi perdano meno peso nel tempo quando si sottopongono ad una dieta ipocalorica. Infatti, il metabolismo si “adatta” alla nuova situazione riducendo il consumo energico giornaliero. Di conseguenza, si tende a perdere meno peso di quanto, a parità di calorie consumate, lo fa una persona il cui corpo reagisce diversamente alla diminuzione della loro assunzione.

Proprio per questo è importante affidarsi ad un esperto per capire quale sia la dieta migliore per il proprio corpo. Una delle prime cose da fare dovrebbe essere proprio capire quale risponde esattamente alle esigenze dell’organismo, onde evitare di perdere tempo inutilmente.

