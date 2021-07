Inutile nasconderci: quando rincontriamo dopo tanti anni un amico che ci ritrova sempre uguali facendoci i complimenti e dandoci degli anni di meno ci fa sempre piacere. “Mamma mia ma sai che hai lo stesso aspetto di anni fa” è la frase magica capace di metterci di buon umore anche se nella buca delle lettere c’è la bolletta del gas. E come scriviamo sempre su queste colonne gran parte della forma fisica e dell’aspetto giovanile dipendono da noi e dalle nostre abitudini. Ecco perché secondo una recente ricerca questi strepitosi cibi ci ringiovaniscono di 10 anni.

Azione sul cervello e sul fisico

10 anni in meno non solo di fisico ma anche di testa come sottolineano i ricercatori dell’università americana del Sud Carolina. Questo perché alimentarsi con determinati cibi che vedremo mantiene il sangue pulito andando ad agire beneficamente sul cervello e sul fisico. Attenzione puntata su:

carote e peperoni;

zucca e finocchi;

carciofi e barbabietole.

Un loro consumo assiduo quotidiano e settimanale rende la neocorteccia cerebrale molto più agile e giovanile.

Più flavanoni e flavonoidi e ritarderemo l’invecchiamento cerebrale combattendo efficacemente i radicali liberi protagonisti negativi dell’invecchiamento. Sostanze antiossidanti che ritroviamo soprattutto negli agrumi e in modo particolare nei limoni, nelle arance e nei pompelmi. Secondo i ricercatori americani assumendo quotidianamente le vitamine e i flavonoidi degli agrumi riduciamo del 20% il processo di invecchiamento allontanando la demenza senile. Consumare regolarmente agrumi significa anche ridurre lo stress e migliorare la memoria e la capacità cognitiva.

Quei soliti noti

Cavoli e cavolfiori quei soliti noti così poco piacevoli da mangiare eppure così benefici e salutari. Ideali anche in questa campagna antinvecchiamento per dimostrare 10 anni in meno. Con i loro nutrienti controllano la glicemia e rallentano efficacemente il processo di ossidazione generato dai malefici radicali liberi. Non solo perché oltre ad agire sul sangue disintossicano fegato e reni a tutto vantaggio dell’organismo tutto ma anche del cervello.

