Forse, il fatto che tantissime popolazioni orientali siano molto magre, dipende anche dall’utilizzo quotidiano di molte spezie. Non è un segreto, infatti, che la maggior parte di queste erbe alternative al sale favoriscano il metabolismo. Ecco perché secondo un recente studio internazionale il pepe nero è nemico del grasso e lo spieghiamo in questo articolo dei nostri Esperti.

Università indiana

Lo studio che afferma che tra le tante proprietà, il pepe nero contrasta l’accumulo di grassi, è stato pubblicato dall’Università di Sri Venkateswara. Addirittura, medici e professori che hanno o svolto le indagini sui pazienti, hanno voluto sottolineare come il pepe nero riesca efficacemente a contrastare delle diete troppo ricchi di grassi. Merito del “piperonale”, una sostanza insita nella spezia, in grado di ridurre concretamente la accumulo di grassi e tossine nel nostro organismo. Ecco perché secondo un recente studio internazionale il pepe nero è nemico del grasso ed è un valido aiuto per sconfiggere le calorie di troppo.

Le proprietà del pepe nero

Da sempre indicato come uno degli antisettici naturali più completi e importanti al mondo, il pepe nero quindi sarebbe in grado di bruciare molte delle calorie che introduciamo con l’alimentazione. La capacità di svolgere la funzione antigrasso, è dovuta anche alla “piperina”, altra sostanza in esso contenuta, che stimola il metabolismo. I ricercatori indiani sostengono anche che l’unione di pepe nero e curcuma prevenga in maniera concreta alcune tipologie di tumore. Dobbiamo anche ricordare che il pepe nero vanta le caratteristiche di:

depurare il fegato;

stimolare la produzione di endorfina, svolgendo il ruolo di antidepressivo naturale;

proteggere il sangue e il cuore;

creare una barriera contro le infezioni in grado di colpire bronchi e polmoni.

Le controindicazioni

Il pepe nero è quindi ritenuto fondamentale all’interno di una dieta equilibrata, ma dobbiamo ricordare che chi soffre di gastrite, emorroidi e ulcera deve assolutamente evitarne l’utilizzo. Allo stesso modo, è bene non somministrarlo ai bambini piccoli, perché potrebbe irritare loro le mucose.

