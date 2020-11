Nell’immaginario collettivo lo sbarco dell’uomo sulla luna non ha solo rappresentato la sfida all’ignoto, ma anche la curiosità di capire se potessero esserci altre forme di vita nella galassia. In tutti questi anni, complici anche strepitosi successi cinematografici come E.T e Alien, si è scatenata una discussione infinita sugli alieni. A partire da quella famosa Area 51, in cui sarebbero nascosti al mondo intero alcuni cittadini di altri pianeti. Le suggestive immagini dei cerchi di grano, le scie di luce e quei movimenti velocissimi nel cielo hanno sviluppato ulteriormente la curiosità collettiva. In molti però si sono sempre chiesti come mai queste forme di vita rimanessero nascoste. Ecco perché secondo la NASA gli alieni non si sono ancora presentati a noi.

Una galassia infinita

Il primo punto da chiarire e che spesso sfugge ai più è che apparteniamo a una galassia formata da centinaia di miliardi di stelle e relativi pianeti. Secondo le ultime scoperte americane, la nostra galassia ospiterebbe qualche trilione di pianeti. Cosa che, obiettivamente, renderebbe difficile capire perché le altre forme di vita sceglierebbero di conoscere proprio noi.

Enrico Fermi e la sua teoria

Sull’argomento è intervenuto più volte anche il nostro premio Nobel Enrico Fermi, formulando l’ipotesi che da lui prende il nome di “Paradosso di Fermi”. A rendere praticamente impossibile l’incontro tra pianeti sarebbe una specie di “Grande Filtro”. L’uomo non avrebbe in pratica raggiunto un’evoluzione tale da poter comunicare e incontrare le altre forme di vita della galassia. Questa teoria, assolutamente innovativa e ripresa anche da alcuni filosofi, giustificherebbe anche la mancanza di notizie su eventuali altre forme di vita.

Miliardi di stelle e nessuna vita

Riprendendo le teorie di Fermi, scienziati e consulenti della NASA semplificherebbero tutti questi concetti con una soluzione elementare. Pur essendoci miliardi di possibili luoghi abitati, finora documenti, scoperte, immagini e fotografie non riportano alcuna forma di vita. Ecco perché secondo la NASA gli alieni non si sono ancora presentati, perché probabilmente non ci sono. Alcuni studiosi, andando addirittura contro corrente giustificherebbero il mancato incontro con l’evoluzione continua dei pianeti. Se, infatti, tutta la galassia è in continua trasformazione, magari centinaia o migliaia di anni fa qualche forma di vita è stata cancellata per non più riformarsi.

