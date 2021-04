A molti di noi piacerà di sicuro ravvivare la propria casa con dei bellissimi fiori comprati in negozio o raccolti direttamente dal proprio giardino. Per questo spesso prepariamo un bel vaso decorato in cui riporli all’interno e prendercene cura.

Solitamente, chi vuole tenere un mazzo di rose, viole o altri meravigliosi fiori dentro la propria abitazione, li dispone in bella vista al centro del tavolo della cucina o in salotto. Questa può essere una buona scelta per metterli in mostra agli occhi degli ospiti e vivacizzare l’ambiente. Ma non sempre è l’opzione migliore.

Ecco perché se si ha un vaso di fiori in cucina o in salotto bisogna assolutamente sapere questa cosa importantissima. Ce lo spiega attentamente la nostra Redazione.

Fiori e frutta non vanno sempre d’accordo

Se qualche volta è capitato di vedere i nostri fiori invecchiare ed appassire in pochissimo tempo dentro casa, il motivo potrebbe essere molto semplice.

La principale responsabile della morte precoce delle piante potrebbe essere niente meno che la frutta che teniamo nel cesto sul tavolo. Infatti, fiori e frutta non vanno sempre d’accordo.

Il motivo è scientifico, ma facilmente spiegabile. Alcuni tipi di frutti, come mele e banane, ma anche meloni e pomodori, maturano anche dopo che vengono staccati dalla pianta o da terra. Nel frattempo, però, rilasciano alti livelli di etilene. Questo gas è responsabile dello sviluppo di piante e vegetali, per cui anche della loro maturazione.

Le piante più sensibili, se ne entrano eccessivamente in contatto, subiscono un deterioramento più rapido di fiori e foglie. Così si rovineranno e moriranno in poco tempo.

Ecco dunque svelato il motivo per cui il nostro stupendo mazzo di fiori ha vita breve in casa nostra. Si raccomanda quindi di tenere sempre ben separati, magari in due stanze diverse, i fiori dal nostro cesto di frutta.

