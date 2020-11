Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ecco perché se il gatto si nasconde in questo posto ci si dovrebbe preoccupare. Sono tanti gli esperti che sottolineano quanto sia importante saper leggere i comportamenti del proprio animale domestico. Nel caso si ospiti in casa un amico a quattro zampe, che sia esso gatto o cane, si noterà, prima o poi, una modesta quantità di atteggiamenti particolari.

Dai gatti che grattano in aria quando sono vicini alle finestre ai cani che si mordono la coda, le azioni che possono incuriosirci sono veramente tante. In alcuni casi, si tratta di un tentativo di comunicazione da parte del nostro animale. Saper leggere questi comportamenti, dunque, risulta necessario.

I posti preferiti

I gatti, in particolare, sono animali solitari. Rispetto ai cani risultano essere significativamente più autonomi e indipendenti. Nonostante il felino non abbia un continuo sostegno da parte del padrone, questo non vuol dire che non ci sia legato.

Chiunque possieda un gatto sa benissimo che il tipo di rapporto che si va a creare con il padrone è unico e speciale. Questo felino domestico si caratterizza, dunque, per la propria indipendenza. E anche nei momenti più difficili cerca sempre di non chiedere troppo aiuto.

Proprio per questo, esiste un atteggiamento che risulta molto particolare e, che in molti, potrebbero non comprendere. Sappiamo bene che durante la sua vita il gatto si sceglie dei posti preferiti all’interno dell’abitazione. Sono in generale luoghi che gli danno un senso di intimità e sicurezza.

Nel momento in cui è anziano e malato però, questi stessi luoghi, potrebbero risultare come dei campanelli d’allarme per il padrone. Infatti, ecco perché, se il gatto si nasconde in questo posto, ci si dovrebbe preoccupare.

Le ultime ore

Nel comportamento di questo animale è insito il desiderio di non essere troppo di peso al padrone che lo ospita. E questo si vede, chiaramente, anche nelle ultime ore di vita.

Quando il gatto sente di essere vicino alla fine, nella maggior parte dei casi, dunque, quando vecchio e malato, tende a nascondersi. Preferisce, infatti, morire non davanti ai propri amici umani ma nascosto nel posto che più, durante la sua vita, l’ha fatto sentire al sicuro.

Se, dunque, si inizia a notare che il gatto anziano tende sempre a nascondersi nel solito luogo, potrebbe essere il segnale che si stia lasciando andare.

In molti casi si tratta di felini che hanno vissuto una vita lunga e felice e che stanno semplicemente trovando il modo migliore per salutarci. In altri casi, se non ci si aspetta questo comportamento, è consigliabile consultare un veterinario.

Dunque, ecco perché, se il gatto si nasconde in questo posto, ci si dovrebbe preoccupare.