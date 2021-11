Immaginiamo di partecipare a una cena di lavoro, di uscire per un aperitivo con amici o di essere gli invitati per una serata di gala. Probabilmente, l’outfit sarà completamente diverso in ognuno di questi casi. Ogni occasione richiede un abbigliamento particolare ma, per non sbagliare, basta puntare sui colori giusti.

Specialmente quando si tratta di accessori, individuare un colore amico aiuta tantissimo a costruire un look perfetto. Allora, ecco perché scegliere questi 3 vibranti colori del momento per vestirsi bene anche spendendo poco. D’altronde è da queste premesse che nasce l’analisi del colore o armocromia, di cui tanto si parla negli ultimi tempi.

L’importanza del colore in ogni tipo di look

Esistono colori che valorizzano meglio il proprio incarnato o esaltano un bellissimo colore di capelli. Pure ogni stagione ha i suoi colori bandiera. Dell’autunno fanno parte il beige, il color cammello, il blu, il marrone scuro. L’importanza del colore lo dimostra pure quest’ultima tendenza attuale. Morbidissima al tatto e color castagna ecco la borsa regina dell’autunno da avere subito.

In inverno, invece, magari è pure il momento di dire basta al solito nero grazie a queste cromie super chic per outfit impeccabili.

Ma questi 3 colori trendy sono molto più potenti di quello che immaginiamo, specie se usati in questo modo.

Quindi ecco perché scegliere questi 3 vibranti colori del momento per vestirsi bene anche spendendo poco

La prima scelta di stile è il blu, in particolare nella sua variante Royal Blue. Si tratta di un colore pieno e luminoso, che non spegne la luminosità della pelle come altri colori cupi. Per sfoggiarlo con discrezione consigliamo di usarlo su accessori come orecchini, borse e cappelli. Possibili idee sono gli orecchini pendenti Taolei venduti su Yoox al prezzo di 20 euro. Oppure la borsa blu di velluto con tracolla a catena di Bprime al prezzo di 79 euro. (Ovviamente questi sono semplicemente degli esempi di ciò che si può trovare nei negozi).

Non avremmo mai immaginato di trovare anche il viola tra questi colori, eppure è così. Se un tempo qualcuno nutriva pregiudizi nei confronti di questo colore, eccolo qui. Il viola è il nuovo nero, con la sua eleganza e raffinatezza innate. Tra foulard, cerchietti e anelli la scelta è davvero vasta. Un maxi-cerchietto viola vintage ravviva il look.

Mai trascurare l’eccentricità del verde

Ultimo colore è il verde brillante, con cui colorare un cappotto cammello e rendere femminili capi dal taglio maschile. Asos propone dei Combat Boots verdi al prezzo di 32,99 euro davvero interessanti.

