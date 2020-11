Frittata e zucca sono due alimenti che hanno tutti i vantaggi per unirsi in una ricetta facile, veloce e dal gusto sorprendente. Inoltre abbinarla con la frittata potrebbe essere uno stratagemma utile per far mangiare le verdure anche ai bambini. Ecco allora perché sbaglia chi non ha mai provato la frittata con la zucca.

Un abbinamento ricco di proprietà nutritive

La zucca è un alimento ricco di betacarotene, degli antiossidanti utili per combattere i radicali liberi, causa di degenerazione cellulare, invecchiamento e problemi al sistema cardio-circolatorio. L’alto contenuto di potassio nella zucca aiuta a mantenere il cuore e i muscoli in forma.

Le uova ci donano una buona dose di proteine nobili, poche calorie e molti antiossidanti.

E ora vediamo le erbe aromatiche come erba cipollina, maggiorana e alloro che a piacere si potrebbero inserire nella frittata insieme alla zucca. La maggiorana è ottima per mantenere le articolazioni in forma. L’erba cipollina è un vero toccasana per il cuore e l’alloro è molto indicato per la digestione e il meteorismo.

Come si prepara la frittata con la zucca

Ingredienti

350 g zucca;

7 uova;

un pizzico di sale;

erba cipollina;

olio extravergine di oliva;

100 g formaggio grattugiato;

maggiorana.

Ecco perché sbaglia chi non ha mai provato la frittata con la zucca. Preparazione.

Si taglia la zucca a fette e si lasciano in forno per ammorbidirsi e cuocersi leggermente. Poi si pulisce e si taglia a tocchetti per la frittata.

Si prepara l’erba cipollina per un soffritto, molto più digeribile della classica cipolla. Quindi si sbattono le uova insieme al formaggio grattugiato, i tocchetti di zucca, poche foglioline di maggiorana, un pizzico di sale e si versa il tutto nell’olio del soffritto.

Si seguono le istruzioni per una fantastica frittata, e sarà veramente la gioia di tutti poter gustare questa frittata dal sapore veramente buono e genuino.