Lo sappiamo bene: mangiare in modo sano, fare esercizio e dormire bene sono cose importanti per tutelarci da problemi di salute di vario tipo. Tuttavia, molti di noi non applicano queste conoscenze e, anzi, è molto comune avere una dieta non bilanciata, fare una vita sedentaria e dormire poco.

Oggi approfondiamo in particolare questo terzo punto, cercando di capire cosa pensano gli esperti del sonno, quali sarebbero le vere ragioni per cui è importante dormire bene, e come possiamo agire per migliorare la qualità del sonno. Ecco perché è fondamentale dormire bene e come fare per passare notti di sogni d’oro.

Le importanti indicazioni degli esperti

La rivista scientifica Humanitas fornisce degli importanti consigli per sensibilizzare il pubblico riguardo all’importanza di un sonno di qualità. Un individuo adulto, ricordano, dovrebbe dormire circa 7-8 ore per notte. Questa cifra può cambiare leggermente, perché alcune persone hanno bisogno di 9 o 10 ore per stare bene, mentre altre riescono a dormirne anche 6 senza seri problemi. Questo dipende da ciascuno di noi, quindi cerchiamo di capire qual è la quantità di ore che dovremmo dormire e regoliamoci di conseguenza.

Dormire bene è importante perché, secondo gli esperti, ci aiuterebbe a consolidare i ricordi, rinforzare le capacità cognitive e, inoltre, aiuterebbe anche il cervello a ripulirsi dalle tossine. In particolare, permetterebbe di eliminare la proteina beta amiloide, che sarebbe collegata con l’Alzheimer e che si accumula con l’avanzare dell’età.

Ecco perché sarebbe fondamentale dormire bene e quali vitamine e minerali assumere per migliorare il sonno

Dormire poco, invece, potrebbe portare ad astenia, irritabilità e aumento degli stati depressivi. Inoltre, potrebbe esporre a maggiori rischi di malattie cardiovascolari e diabete.

Per migliorare la qualità del sonno, la fondazione Humanitas consiglia innanzitutto di mantenere un ritmo sonno-veglia regolare, ovvero cercare di svegliarsi sempre all’incirca alla stessa ora e andare anche a dormire più o meno al medesimo orario.

Inoltre, dormire in una stanza silenziosa e cercare di passare poco tempo di fronte a uno schermo la sera possono aiutare molto.

È anche importante la dieta: la vitamina B6 e la melatonina, ad esempio, aiutano il riposo. Anche minerali come magnesio e potassio aiutano a produrre sostanze che favoriscono il sonno.

Per dormire meglio, si consiglia di mangiare cibi quali pesce, carni bianche, latte, lattuga, frutta secca e albicocche.

Infine, anche delle tisane calde possono aiutare a prendere sonno e a dormire meglio.

