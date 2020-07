“Il sorriso è la miglior medicina”, recita un vecchio adagio popolare sempre in auge. La risata è emblema di felicità e ottimismo, contagia chi ci sta attorno e aiuta a migliorare la vita. I medici ritengono anche che, chi ride, viva almeno 7 anni in più dei “musoni”. Anticipiamo subito la domanda dei nostri lettori: per quale motivo la risata è paragonata a un farmaco per risolvere i problemi di salute. Ridere consente al cervello di produrre e liberare sostanze benefiche che migliorano il nostro sistema immunitario. Inoltre ridere combatte lo stress e tutti i suoi derivati: ansia, tensione, depressione e paure di ogni tipo.

Allunga la vita e la migliora

La risata dilata i vasi sanguigni, il cuore aumenta il battito e il sistema cardiocircolatorio ne beneficia. Secondo un recente studio medico internazionale, ridere permette di allungare e migliorare la vita. Ecco perché ridere ci fa guadagnare non solo in salute, ma anche sul lavoro, grazie a quanto scoperto dagli studiosi. Una risata sul lavoro, unita all’ottimismo, permette la sinergia di squadra, abbassa lo stress e la tensione. Ma, soprattutto permette di ottimizzare le prestazioni lavorative, consentendoci anche di trarne beneficio economico perché la risata:

– Rende creativi

– Aiuta a uscire dalle difficoltà lavorative

– Dona lucidità anche nelle decisioni più complesse

Ridere produce le endorfine

Il cervello quindi ridendo produce le endorfine, ormoni del piacere e del buonumore. Ma ridere, riprendendo l’esito dello studio analizzato, svolge altre benefiche funzioni a nostro favore, alcune anche insospettabili:

– Migliora la respirazione, ossigenando il cervello

– Combatte l’intestino irritabile e favorisce la digestione

– Una risata “grassa” che ci fa sbellicare brucia almeno 100 calorie!

– Aumenta la soglia del dolore, grazie proprio alla produzione di endorfine

– Migliora la qualità del sonno, sviluppando la melatonina

– Abbassa l’indice glicemico e allontana il diabete

– Rafforza il sistema immunitario abbassando gli ormoni dello stress

– Rende la pelle più tonica, ossigenandola e prevenendo le rughe

Quindi, attenendoci ai suggerimenti sopracitati, non ci sono dubbi: ridiamo più spesso e la vita sarà più produttiva e più salutare! Ecco perché ridere ci fa guadagnare non solo in salute, ma anche sul lavoro e nella vita quotidiana.