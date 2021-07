Non fiori, cioccolatini, gioielli ma un’alga da portare sempre con sé o tenere in mostra in casa. Questa è la nuova moda dell’ultimo periodo che sta affascinando tutti. L’alga in questione si chiama Marimo, ma è anche conosciuta come alga palla. Un regalo originale che nasconde un significato davvero profondo.

La marimo

Questa piccola alga che sembra una pallina, viene scoperta intorno ai primi anni del 1800. Il suo nome scientifico è in realtà Aegagropila linnaei. Ma il botanico giapponese che l’ha scoperta Tatsuhiko Kawakami gli ha dato questo simpatico nome, marimo. Dal giapponese significa proprio pallina/biglia d’acqua.

Può quasi definirsi un’alga da compagnia perché bisogna comunque prendersene cura. Ma la cosa più affascinante di questa piccola pallina è la leggenda che l’accompagna.

Ecco perché quest’alga è il regalo ideale per dimostrare tutto il nostro amore

Questa piccola biglia verde è da sempre considerata un portafortuna. Ma secondo la tradizione giapponese ha un significato ancora più profondo. Si narra infatti che moltissimo tempo fa una coppia di innamorati non poteva stare insieme perché ostacolata dalle proprie famiglie. Una storia che ricorda tanto Romeo e Giulietta, vero?

Per poter vivere il loro amore fuggono e si rifugiano lungo le rive del lago Akan. È proprio in questo lago che nascono le piccole alghe marimo. Qui gli innamorati decidono di trasformare i loro cuori nelle piccole alghe per poter vivere sempre insieme. E continuare a far crescere il loro amore negli anni a venire. Infatti queste piccole alghe possono vivere anche fino a 200 anni, continuando a crescere anno dopo anno.

Quindi, ecco perché quest’alga è il regalo ideale per dimostrare tutto il nostro amore. È per questo motivo che le marimo sono diventati simbolo di amore profondo e duraturo, ma anche di stima reciproca e portafortuna. La bellezza di questa piccola alga tonda è davvero suggestiva. Vederla danzare nella sua acqua è uno spettacolo affascinante.