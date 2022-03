Sta per arrivare la primavera e per molti di noi non sarà piacevole. Anzi questa stagione potrebbe trasformarsi in un vero incubo. Infatti, quando arrivano i primi tepori, molti soffrono di allergie e starnuti. Il naso continua a gocciolare e il respiro si fa corto e affannoso. Insomma, potremmo anche arrivare a dire di odiare la primavera perché per alcuni è davvero invivibile. Sappiamo infatti che è tutta colpa del polline.

Cosa fare per tenere lontano pollini e polveri varie

Chi soffre di particolari e conclamate allergie è seguito sicuramente da un medico e sa quali farmaci dovrà prendere all’arrivo della primavera.

Chi invece vorrebbe prevenire fastidi di vario genere e antipatici starnuti potrebbe iniziare a prendersi cura di sé con maggiore attenzione. Eh sì, spesso è l’igiene personale ciò che conta e in questa stagione più che mai. Offriamo dunque alcuni spunti per poter decidere come meglio agire in una stagione tanto bella, ma anche tanto controversa.

In linea generale potremmo dire che quanto scritto potrebbe valere per tutti, poiché acari, pollini e polveri varie non fanno bene a nessuno. Soprattutto se in casa ci sono dei bambini, sarebbe bene provvedere a una maggiore pulizia.

In secondo luogo, chi soffre di allergie sa bene che non sarà quanto suggerito qui che potrà risolvergli il problema in maniera definitiva.

Infine, sappiamo che un’intensa giornata trascorsa fuori casa ci può stancare, ma anche i nostri capelli, ad esempio, ne potrebbero risentire. Infatti, è molto probabile che sul nostro capo si siano andati a depositare pulviscoli di polveri e di pollini. Una semplice spazzolata non basterà a dare ai capelli nuova vita. Sarà necessario lavarli per evitare di depositare i pollini sui vestiti ma anche su federe e cuscini.

Ecco perché questa primavera potremo evitare frequenti starnuti e allergie se faremo questa azione quotidiana con attenzione

Forse non potremmo lavare i capelli tutti i giorni, ma sarà necessario farlo a giorni alterni se non vogliamo far depositare troppo polline sulla nostra chioma. Attenzione ad usare i prodotti giusti e a tenere idratati i capelli soprattutto se abbiamo capelli ricci e crespi.

Oltre che sulla nostra chioma il polline potrebbe cadere e depositarsi sui nostri vestiti e copricapi e questo potrebbe creare frequenti starnuti. Dovremo quindi lavare con frequenza anche i nostri abiti e permettere una maggiore alternanza fra giacche e piumini leggeri.

Ecco perché questa primavera potremo evitare di starnutire spesso se seguiremo con costanza queste semplici pratiche quotidiane. D’altronde a giovarne saremo sempre noi grazie alla cura della nostra persona.