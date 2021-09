La banana è quel frutto esotico che consumiamo così tanto e così spesso che pensiamo quasi che sia italiano. Le banane sono, infatti, un ottimo spuntino e ognuna è perfetta per una porzione.

Ci sono tanti tipi di banane e marchi, ma ce n’è una che noi italiani preferiamo. Infatti, ecco perché questa è la banana preferita dagli italiani secondo uno studio.

Gli italiani

Per capire l’importanza che le banane hanno nel mercato italiano, cerchiamo di analizzare le abitudini di consumo di questo frutto. Stiamo parlando di percentuali altissime di consumo, dato che più di otto italiani su dieci mangiano una banana almeno una volta alla settimana.

Viene consumata maggiormente come snack di metà mattina o di merenda. Addirittura, quattro italiani su dieci la scelgono come alimento base e integrante della colazione. Quasi tutti gli italiani mangiano le banane al naturale, mentre una piccola minoranza la associa allo yogurt. Infine, in pochi la usano come ingrediente per ricette più elaborate e complesse.

Ecco perché questa è la banana preferita dagli italiani secondo uno studio

Per queste ragioni, la società Ales Market research ha condotto uno studio sul mercato delle banane in Italia per capire qual è la marca preferita dal nostro popolo. La ricerca ha riguardato un campione di più di 350 persone tra i 18 e i 64 anni. Questo campione si compone di persone che hanno affermato di essere dei consumatori abituali di banane che, dunque, le comprano con regolarità.

Il risultato è stato confermato univoco. La quasi totalità degli italiani intervistati ha dichiarato che la loro scelta va sempre nella direzione delle Banane Chiquita per due ragioni. Da una parte l’affidabilità del Brand, dall’altra il gusto deciso di queste banane, spinge i consumatori a comprare questo prodotto.

Il 94% degli intervistati ha infatti detto che Chiquita è un marchio di cui ci si può fidare e sempre il 94% apprezza la qualità delle banane Chiquita. Infatti, pare che la comunicazione del Brand abbia fatto breccia in Italia.

Il nostro popolo è attento alle tematiche ambientali e sociali, specialmente quando riguardano Paesi in via di sviluppo. Gli intervistati hanno infatti anche detto che si fidano di questo Brand per l’impegno profuso nello sviluppo sostenibile della filiera. Il riconoscimento di Brand sostenibile è legato a controlli effettuali sulla filiera, dall’inizio alla fine.

