Spesso e volentieri abbiamo un approccio pesante e negativo alla vita e questo accade perché siamo stanchi e stressati. Ma mentre non possiamo combattere gli agenti esterni, almeno possiamo cambiare il nostro approccio.

Ecco perché questa abitudine molto comune a cui pochi danno peso può essere il motivo per cui siamo sempre stanchi e irritabili. Vediamo insieme di quale si tratta.

Il sonno

Ecco perché questa abitudine molto comune a cui pochi danno peso può essere il motivo per cui siamo sempre stanchi e irritabili. Stiamo parlando di una piccola azione che molti di noi mettono in atto prima di coricarsi o addirittura nel letto.

Guardare il telefonino o il computer, soprattutto soffermarsi a lungo tempo sui social media. Questo gesto, all’apparenza innocuo, può portare a un eccitamento della nostra area celebrale. Una simile condizione è l’ultima cosa che ci torna utile se vogliamo concederci otto ore di sonno ristoratore.

Se poi nella notte ci si sveglia di soprassalto è meglio non allungare la mano verso lo smartphone. Infatti in questo modo non ci riaddormenteremmo più. Se si hanno questo genere di tentazioni è meglio spegnerlo direttamente dopo una certa ora e riaccenderlo direttamente la mattina, comprando una sveglia manuale.

Come conciliarlo al meglio

Come fare, allora, per dormire bene e per svegliarsi pieni di energie e di ottimismo? È semplice, basta mettere da parte i dispositivi elettronici almeno mezz’ora prima di coricarsi. Se ci annoiamo possiamo sempre concederci la lettura di un bel libro.

Oppure se siamo soggetti che hanno parecchia difficoltà ad addormentarsi possiamo affidarci a degli infusi naturali. Come ad esempio la camomilla o la valeriana. Se no mangiare delle ciliegie poco prima di andare a letto può essere una buona soluzione. Queste, infatti, sono cariche di seratonina, un ormone che concilia il sonno. Se si desidera saperne di più, basta cliccare il link situato giusto qui sotto.

