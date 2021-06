Questa è la stagione perfetta e ideale per consumare i peperoni, frutti della terra strepitosi, colorati e a dir poco gustosi. Infatti, per seguire la stagionalità degli alimenti, sarebbe opportuno mangiarli solo in questo periodo. Ci vuole molto impegno per farli crescere, perché sono piante un po’ complesse ed hanno bisogno di molte sostanze nutritive.

Il peperone è un ortaggio che appartiene alla famiglia solanacee e ne esistono infinite varietà, dolci e piccanti. I più riconoscibili hanno 3 colori diversi accessi e invitanti: giallo, rosso e verde. Ognuno di loro si distingue dall’altro anche per un sapore e una consistenza leggermente differenti.

Le proprietà

I peperoni contengono molta acqua, quindi sono ideali per idratare l’organismo. Il loro punto forte è la grande quantità di Vitamina C, utile a contrastare le infezioni e a favorire l’assorbimento del ferro. Ma troviamo anche vitamina A, che contrasta i radicali liberi, B, K, E, J, indispensabili per il benessere generale. Sono ricchi di sali minerali, come potassio, magnesio, ferro, calcio, che stimolano anche la diuresi e depurano le vie urinarie. Il betacarotene, antiossidante, invece aiuta a mantenere sana la pelle e la vista, oltre ad essere grande alleato dell’abbronzatura. Le fibre aiutano a contrastare problematiche legate al peso, riducono i livelli di colesterolo e aumentano il senso di sazietà.

Tutte le varietà includono le proprietà nutritive, ma nello specifico i peperoni verdi sembra che siano meno digeribili degli altri.

Ecco perché quando mangiamo i peperoni verdi non li digeriamo facilmente

Non è un caso se il costo dei peperoni verdi è più basso degli altri. Infatti in realtà non hanno raggiunto la giusta maturazione. Contengono più solanina, una sostanza che è accumulata da quasi tutte le solanacee, più la verdura è matura ed esposta al sole, meno sarà presente. Questo vuol dire che sono commestibili, ma che è meglio cucinarli e prepararli in maniera adeguata se vogliamo digerirli con più tranquillità. Consigliamo la lettura di questo articolo per sapere come renderli più leggeri.

Ecco perché quando mangiamo i peperoni verdi non li digeriamo facilmente.